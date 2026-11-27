قال الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن الله سبحانه وتعالى قرن بين الذكر والشكر؛ لأن القلب إذا امتلأ بذكر الله استحضر فضله، وإذا استحضر فضله انبعث اللسان بالحمد والشكر، والجوارح بالطاعة.



لماذا قرن الله بين الذكر والشكر

وأوضح " البعيجان " خلال خطبة الجمعة الثالثة من شهر جمادي الآخر اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ، أن من كمال شكر الله تعالى أن يستشعر العبد عظيم حق الله عليه.

وأضاف أن التوفيق للشكر هو نعمة جديدة تحتاج إلى شكر، والشكر باب لا ينتهي، وكلما ازداد العبد معرفة لربه، ازداد إدراكًا لعظيم فضله، وكلما تأمل نعم الله عليه ازداد شكره لله.

وأشار إلى أن من أعظم ما يعين على شكر النعم الرضا بما قدر الله وقسم، والقناعة بما رزق وأعطى، والمحافظة على النعم وصونها عن الضياع والإهدار، وتعظيمها عن الازدراء والاحتقار.

وحذر من الإسراف والتبذير وأن من عرف قدر النعمة حفظها، ومن استهان بها لم يؤد حقها، منوهًا بأن مما يعين العبد على الشكر أيضًا أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا، كالمال والأولاد والصحة والوظيفة وغيرها.

وتابع: فكم من إنسان يتمنى بعض ما أنت فيه ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم (انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ).

وأبان أن من كمال شكر الخالق شكر الناس على معروفهم والثناء عليهم، والدعاء لهم، ورد المعروف قدر المستطاع، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ).

واستشهدبما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ)، وأن شكر الناس خلق كريم، ووفاء أصيل، ودليل على طيب النفس وحسن العهد.

ونبه إلى أن الدعاء للمحسن من أعظم صور الوفاء، وحفظ المعروف وعدم نسيان الجميل والشكر لمن أحسن إليكم والدعاء لمن كان سببًا في خير وصل؛ فالدعاء والثناء لمن قدم معروفًا هو من تمام الإيمان، ومن حسن الخلق.