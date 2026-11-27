اتهم رئيس حزب «يش عتيد» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، حزب الليكود برفض تقديم أي مقترحات ملموسة خلال المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، رغم عقد خمسة اجتماعات بين الجانبين خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال آيزنكوت، وفقاً لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن الليكود غير مستعد لإحراز تقدم في أي من القضايا الجوهرية، متهماً إياه بالتمسك بمواقفه بما يهدف إلى إفشال أي تقدم نحو تشكيل حكومة وحدة.

وأضاف أن الليكود يرفض إخراج العناصر المتطرفة من الحكومة، أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، أو حتى مناقشة تركيبة حكومة يمكنها تمرير قانون للخدمة العسكرية يشمل الجميع.

وأشار آيزنكوت إلى أن حزبه أبدى استعداداً لتقديم تنازلات بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية والتغييرات القضائية، إلا أن الليكود لم يُبدِ استعداداً لتقديم أي تنازلات، ورفض على مدار أسبوعين وضع أي مقترحات محددة على طاولة المفاوضات.