يترقب عشاق نادي الزمالك المواجهة المرتقبة أمام الأفريقي التونسي والمقرر إقامتها غدا السبت 28 نوفمبر 2026 على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027 حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

تنطلق مباراة الزمالك والأفريقي التونسي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري منتظر حيث يطمح أبناء ميت عقبة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة الأفريقية.

42 ألف مشجع في مدرجات استاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع للمباراة بواقع 40 ألفا من جماهير الزمالك و2000 من أنصار الفريق التونسي في ظل ترقب جماهيري كبير للمواجهة.

وفي لفتة إنسانية، وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب الزمالك الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة على أرواح ضحايا حادث الوراق الأليم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأفريقي

تتولى شبكة قنوات beIN Sports نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المنتظر إذاعة مواجهة الزمالك والأفريقي عبر قنواتها المشفرة.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

يتواجد الزمالك في المجموعة الثانية من دور المجموعات إلى جانب الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.

ويطمح الفريق الأبيض إلى جمع أكبر عدد من النقاط خلال المواجهات الست بالمجموعة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني، عقب الفوز ذهابا وإيابا بهدف دون رد في كل مباراة.

4 غيابات تضرب الزمالك أمام الأفريقي التونسي

يفتقد الزمالك خدمات أربعة لاعبين خلال المواجهة المرتقبة حيث يغيب محمد إبراهيم بسبب الإصابة في الركبة بينما يستمر غياب محمد السيد نتيجة الإصابة في مشط القدم وعدم اكتمال جاهزيته للمشاركة.

كما خرج الثنائي أحمد الجفالي وسيف فاروق جعفر من حسابات الجهاز الفني لأسباب فنية ليغيب الرباعي عن المباراة.

معتمد جمال يبحث عن ضربة بداية قوية

ويعول معتمد جمال على جاهزية باقي عناصر الفريق، وتنفيذ التعليمات الفنية والخططية التي جرى التركيز عليها خلال التحضيرات من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في ضربة البداية الأفريقية.

وتأمل جماهير الزمالك أن ينجح الفريق في حصد النقاط الثلاث أمام الأفريقي التونسي لتكون بداية إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل استكمال مشوار دور المجموعات في ظل طموحات المنافسة على استعادة اللقب القاري.