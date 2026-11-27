أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، عبر قناة MBC مصر، رفضه لما بدر من أحمد رضا، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي لا يجوز التعامل معها بهذه الطريقة، رغم رفضه التام للشتائم والتجاوزات من جانب الجماهير.

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وقال بركات: «اللي عمله أحمد رضا ميصحش، إحنا جمهورنا ميتعملش معاه كده، إحنا كلنا ضد الشتيمة والتجاوز، بس أنت وصلت جمهور يشتمك، إيه المشكلة لما جمهورك يشتمك؟».

وأضاف أن من حق الجماهير أن تغضب من لاعبيها عندما تشعر بوجود تقصير، مؤكدًا أن أي لاعب معرض للانتقادات، وأن جمهور الأهلي ليس جمهورًا عاديًا، بل هو جمهور أكبر فريق في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وهو السبب في الشهرة والفرص الإعلانية التي يحصل عليها اللاعبون، مطالبًا أحمد رضا بتقبل غضب الجماهير وتحمله.