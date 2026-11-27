تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن تجربته في مصر، كاشفًا عن اختلاف الحياة اليومية بين مصر وسويسرا، مشيرًا إلى أن طريقة عبور الشوارع كانت من أبرز الأمور التي لفتت انتباهه، بسبب كثافة حركة السيارات والحاجة إلى التحرك بسرعة وحذر.

الأهلي

وأوضح كولر أن أحد الأشخاص الأكبر سنًا علّق على طريقة عبوره الشارع، قائلًا له ما معناه إنه يعبر مثل المصريين القدامى، متسائلًا كيف جاء من سويسرا، في إشارة إلى مدى تأقلمه مع طبيعة الحياة في الشوارع المصرية.

وتطرق مدرب الأهلي السابق إلى الضغوط التي واجهها خلال تجربته مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الإنجازات لا تكفي في نادٍ بحجم الأهلي، لأن الجميع ينتظر المزيد دائمًا، وأن خسارة مباراة واحدة قد تتسبب في ردود فعل قوية، مشددًا على أن الجماهير تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجهاز الفني وتنتظر الانتصارات باستمرار.

وأضاف كولر أن كرة القدم في مصر تحظى بمكانة استثنائية، موضحًا أن أعدادًا هائلة من الجماهير تتابع الفريق والمدرب، وتعيش اللعبة بكل تفاصيلها، وهو ما يجعل تجربة العمل في الأهلي مختلفة من حيث حجم المسؤولية والاهتمام الجماهيري.