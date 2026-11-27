تابعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الحادث الأليم الذي وقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وتقمن الأمانة العامة للمجلس الجهود المتميزة لأجهزة الحماية المدنية المصرية والأجهزة الأمنية المختلفة في جمهورية مصر العربية، التي جندت كل إمكانياتها في سبيل أداء واجباتها الوطنية في انقاذ المصابين وإسعافهم، فإنها تترحم على أرواح الضحايا، راجية لهم الفردوس من الجنان، ولذويهم جميل الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

حفظ الله لجمهورية مصر العربية أمنها واستقرارها ووقاها كل سوء ومكروه.





