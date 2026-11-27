خيّم الحزن على قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب تأكيد أسرة الشاب حمادة عطية اليماني، أحد ضحايا حادث انفجار سيارة نقل المواد البترولية على الطريق الدائري، الاستدلال على جثمانه، بعد ساعات من البحث والترقب.

وأكدت أسرة الفقيد أنه تم التعرف على الجثمان، وجارٍ حاليًا إنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير، حيث من المقرر أداء صلاة الجنازة عليه اليوم عقب صلاة العشاء بقرية بردين.

وكان الشاب حمادة جمعة اليماني، البالغ من العمر 34 عامًا، قد لقي مصرعه في الحادث المأساوي الذي وقع أمس على الطريق الدائري، تاركًا خلفه طفلين، أكبرهما يبلغ من العمر 6 سنوات، وزوجة حامل في طفلهما الثالث.

وكان إبراهيم اليماني، نجل عم الفقيد، قد كشف في وقت سابق أن حمادة كان يعمل سباكًا بإحدى الشركات، وكان عائدًا داخل سيارة العمل برفقة آخرين، عندما اندلعت النيران في السيارة، في حادث مأساوي أنهى حياته وترك أسرته في حالة من الصدمة والحزن.

وأشار إلي أنه رحل حمادة تاركًا خلفه أسرة صغيرة كانت تنتظر استقبال مولودها الجديد، لتتحول فرحة انتظاره إلى مأساة إنسانية موجعة، وسط حالة من الحزن بين أهالي قريته.