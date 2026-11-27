شهدت مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما لقي موظف يبلغ من العمر 30 عامًا مصرعه إثر إصابته بثلاث طلقات نارية، أثناء وقوفه بشرفة منزله برفقة زوجته وأطفاله، عقب إطلاق أعيرة نارية عشوائيًا خلال حفل كتب كتاب بالشارع الذي يقيم به، ليسقط غارقًا في دمائه أمام أعين أسرته.

وكانت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد كساب مدير نيابة مشتول السوق الجزئية، قد أمرت بتشريح جثمان المتوفى، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، كما أمرت بإرسال الطلقات الفارغة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه يُدعى محمد حمدي عبد المجيد حبيشي، 30 عامًا، ويعمل موظفًا، وأنه أثناء وقوفه بشرفة منزله برفقة زوجته وأطفاله، تصادف وجود حفل كتب كتاب بالشارع، شهد تجمع عدد كبير من الأشخاص، وخلال الحفل أُطلقت أعيرة نارية بصورة عشوائية، أصابت المجني عليه بثلاث طلقات أودت بحياته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء محمد الجمسي مدير الأمن، قد تلقت إخطارًا من العميد محمد صلاح مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بمصرع موظف إثر إصابته بطلقات نارية أثناء وجوده بشرفة منزله.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، بإشراف الرائد أحمد قنديل رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق، وبرفقة النقيب مصطفى العسكري ويحيى أبو الحجاج، حيث جرى فحص الواقعة وإجراء التحريات اللازمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أسرة المجني عليه، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل النيابة المختصة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الحادث.