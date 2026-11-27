أعلن البرلمان العربي عن إدانته بأشد العبارات اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى وفاة أحد العاملين، وإصابة عدد آخر من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن هذا الاعتداء الآثم يمثل تصعيدًا عدائيًا جديدًا وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ويعكس استمرار النهج الإرهابي لميليشيا الحوثي في استهداف المنشآت الحيوية والمدنية، بما يهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة.

ترك المنطقة رهينة للميليشيات

وشدد البرلمان العربي على أنه لا يمكن ترك أمن المنطقة رهينة لإرهاب الميليشيات المسلحة، أو السماح لها بفرض واقع أمني قائم على التهديد والاعتداء على المنشآت الحيوية والمرافق المدنية، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات الإرهابية دون ردع دولي فعّال من شأنه أن يشجع على التمادي فيها، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد البرلمان العربي تأكيد دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية، ومساندته لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنها القومي وصون منشآتها الحيوية، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية ومحاسبتها على اعتداءاتها المتكررة.