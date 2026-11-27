شهدت مجموعة لويدز المصرفية انقطاعًا كبيرًا في خدماتها المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، مما حال دون تمكّن العملاء من إجراء المدفوعات أو التحقق من أرصدتهم.

وأثّر الانقطاع على علامات تجارية أخرى تابعة للمجموعة، من بينها بنك اسكتلندا، وطال ما يقارب 28 مليون عميل في جميع أنحاء المجموعة.

تعطل كامل للتطبيق والخدمات الإلكترونية

وتسببت المشكلة في عدم تمكن العملاء من إجراء المدفوعات، أو التحقق من أرصدتهم، أو استخدام أي من وظائف تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت المصرفية.وبدلًا من ذلك، واجه العملاء سلسلة من رسائل الخطأ أثناء محاولتهم الدخول إلى حساباتهم المصرفية صباح الجمعة.

وجاء في إحدى الرسائل: "نعلم أن بعض عملائنا يواجهون مشاكل في تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقنا. نأسف لهذا الأمر، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

"مشاكل تقنية" دون حل

وأرجع البنك السبب إلى "مشاكل تقنية"، ونصح العملاء بتسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى، إلا أن ذلك لم يحل المشاكل، على الأقل في جميع الحالات.كما بدا أن بنك اسكتلندا، الذي يعد جزءًا من مجموعة لويدز المصرفية إلى جانب بنك لويدز، قد تأثر أيضًا بهذه المشاكل.

وبدأت المشاكل حوالي الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة، وفقًا لموقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع الأعطال، وتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت صفحة الحالة الرسمية للبنك، التي تُقدم معلومات حول حالات الانقطاع والتعطل المخطط لها، أنه "لا توجد أعمال صيانة مُخطط لها" على تطبيق الهاتف المحمول أو خدمة الإنترنت المصرفي.

وأشارت الصفحة إلى أن أوقات الانتظار "أطول من المعتاد" للخدمات المصرفية الهاتفية، دون أن تُوضح ما إذا كان ذلك مرتبطًا بأي انقطاع، فيما تقول شركة لويدز إن لديها حوالي 28 مليون عميل، عبر علاماتها التجارية المختلفة.