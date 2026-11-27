ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وجاءت بعنوان: "التراحم والتكاتف وأثرهما في تماسك المجتمع"، مؤكدا أن الحياة دار ابتلاء وامتحان، تتقلب فيها أحوال البشر بين الصحة والمرض، والفقر والغنى، والسعادة والألم، والحزن والسرور، فلا يدوم فيها حال، فذلك من إرادة الله تعالى وقدره النافذ الذي لا يرد، مصداقا لقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح العواري أن ما يمر به الإنسان من أحوال مختلفة إنما هو اختبار من الله تعالى، لينظر كيف يتعامل مع العطاء فيشكر أم يجحد، وكيف يستقبل البلاء فيصبر أم يجزع، قال الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾، مبينا أن المحن قد تكون طريقا إلى المنح، وأن عطاء الله يتجدد لعباده، فهو سبحانه الخالق وصاحب الأمر والإرادة، ومن رضي بقضاء الله نال رضاه.

كيفية التعامل مع الابتلاء

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن التعامل الصحيح مع الابتلاء يقتضي التسليم المطلق لله تعالى والإذعان لقضائه، حتى ينال المبتلى ما قدره الله له من الخير والعفو والرحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له»، موضحا أن شأن المؤمن حين تنزل به المصائب أن يستقبلها بالرضا والصبر، ويرد الأمر كله إلى الله تعالى، قال سبحانه: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، فكل ما في الوجود ملك لله تعالى، والإنسان نفسه التي خلقها الله وأنشأها من العدم ملك له سبحانه، يتصرف في ملكه كيف يشاء وحسبما يريد.

وأكد فضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري أن الفواجع والمصائب تؤلم النفوس وتحزن القلوب، وأن دموع الإنسان وحزنه عند فقد الأحبة أمر فطري لا يملك البشر دفعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ولده إبراهيم يجود بأنفاسه الأخيرة، فرق قلبه ودمعت عيناه، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن العين لتدمع، وإن القلب ليخشع، وما نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون»، مبينا أن في هذا الموقف النبوي سلوى للمصابين، ودليلا على أن الحزن لا يتعارض مع الصبر والرضا بقضاء الله، ما دام الإنسان ملتزما بما يرضي ربه سبحانه.

وتناول فضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري ما تعرض له أهل مصر من الحادث الأليم الذي آلم نفوس أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن ما شهدته هذه الواقعة من مشاهد التضامن والتكاتف يدل دلالة واضحة على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حين تنزل بها المصائب، تتمالك نفسها وتربط على قلوبها، وتتوحد إرادتها من أجل إنقاذ المصابين وتضميد الجراح ومساعدة المكلومين، ولو بكلمة طيبة، مشيرا إلى أن المواطنين سارعوا إلى موقع الحادث، كل بحسب طاقته وقدرته، للمساهمة في إخماد النيران وإسعاف الجرحى وإخراج الضحايا، في مشاهد تجسد أسمى معاني الرحمة والتضحية والإيثار، وتكشف عن عظيم ما أودعه الله في قلوب عباده من رحمة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن من أبرز ما تجلى في تلك المشاهد أن أحدا لم يتوقف ليسأل عن هوية المصاب أو عائلته أو اسمه، وإنما تحرك الجميع بدافع الإنسانية والإيمان الصادق، وبادروا إلى بذل أنفسهم وجهودهم لإنقاذ إخوانهم، دون تمييز أو انتظار مقابل، ورغم وقوع ما قدره الله تعالى، فإن هذه المواقف أكدت أن التراحم والتعاطف والتكاتف معانٍ راسخة في نفوس المصريين.