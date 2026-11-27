أُعلن العثور على جثة المهندس كيرلس أديب، الذي اختفى عقب حادث الوراق، حيث كشفت إحدى المقربات منه عن وقوعه ضمن ضحايا الحادث الأليم، معلنة موعد صلاة الجنازة.

وكتبت إحدى المقربات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رقد على رجاء القيامة أخويا وزوج بنت خالتي المهندس كيرلس أديب».

وأضافت أن صلاة الجنازة ستُقام في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، بكنيسة السيدة العذراء بطنط الجزيرة.

وكان قد أطلق محمد السيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، استغاثة للمساعدة في العثور على الشاب كيرلس أديب حلمي عوض الله، من قرية طنط الجزيرة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد اختفائه في أعقاب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

استغاثة مواطن

ونشر محمد السيد صورة للشاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أن كيرلس كان في طريق عودته إلى منزله عقب انتهاء عمله، مستقلًا سيارة تابعة لخدمة أوبر من مول مصر في اتجاه موقف كلية الزراعة، برفقة مهندس زميل له في العمل، عبر الطريق الدائري.