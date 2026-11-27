واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع فريق طرابزون سبور التركي، بعدما قاده لتحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب سسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وقدم محمد صلاح أداءً مميزًا خلال اللقاء، بعدما لعب دور البطولة في عودة فريقه وتحقيق الانتصار، بتسجيل هدف التعادل، ليواصل تأكيد أهميته الكبيرة داخل صفوف الفريق التركي، سواء على مستوى المنافسات المحلية أو القارية.

محمد صلاح يقود ريمونتادا طرابزون سبور أمام سسكا صوفيا

بدأت المباراة بضغط من جانب أصحاب الأرض، ونجح فريق سسكا صوفيا في التقدم بالنتيجة خلال الشوط الأول، بعدما سجل كابرال هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 32، ليمنح الفريق البلغاري الأفضلية قبل نهاية النصف الأول من المواجهة.

وفي الشوط الثاني، كثف طرابزون سبور محاولاته الهجومية بحثًا عن العودة في النتيجة، حتى نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 69، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة ويمنحه دفعة معنوية كبيرة.

واستمرت محاولات الفريق التركي لخطف هدف الفوز، حتى جاءت الدقيقة 93، التي شهدت تسجيل سافيولو الهدف الثاني، ليمنح طرابزون سبور انتصارًا ثمينًا خارج الديار، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

أرقام محمد صلاح في دوري المؤتمر الأوروبي

وكشفت شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات عن رقم مميز للنجم المصري، بعدما ساهم بشكل مباشر في خمسة أهداف خلال أربع مباريات خاضها بقميص طرابزون سبور في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

وجاءت مساهمات صلاح التهديفية بتسجيل هدف أمام سسكا صوفيا، إلى جانب تسجيل وصناعة هدف خلال مواجهة هارتس الأسكتلندي، فضلًا عن تسجيل وصناعة هدف آخر أمام كوبس الفنلندي.

وبذلك أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم الحالي، بعدما وصل إلى خمس مساهمات تهديفية، ليؤكد حضوره القوي في البطولة القارية.

محمد صلاح يساهم في 17 هدفًا مع طرابزون سبور

وعلى مستوى إجمالي مشاركاته مع طرابزون سبور خلال الموسم الجاري، خاض محمد صلاح 18 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 5 أهداف أخرى.

ووصل إجمالي مساهمات النجم المصري إلى 17 هدفًا، بواقع 12 هدفًا و5 تمريرات حاسمة، ليواصل تقديم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق التركي، ويصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في مشوار طرابزون سبور هذا الموسم