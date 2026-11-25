يستعد فريق طرابزون سبور لخوض سلسلة من المباريات القوية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث ينتظر الفريق 7 مواجهات على مستوى الدوري التركي ودوري المؤتمر الأوروبي، خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر المقبل.

ويبدأ طرابزون سبور مشواره بمواجهة سسكا صوفيا يوم 26 نوفمبر في دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يلتقي غوزتبه يوم 30 نوفمبر ضمن منافسات الدوري التركي.

ويخوض طرابزون سبور مواجهة أمام تشوروم يوم 6 ديسمبر في الدوري التركي، ثم يستضيف يابلونك يوم 10 ديسمبر في دوري المؤتمر الأوروبي، قبل المواجهة المرتقبة أمام فنربهتشه يوم 13 ديسمبر في الدوري التركي.

كما يلتقي طرابزون سبور يوم 17 ديسمبر مع منافس لم يتم تحديده في دوري المؤتمر الأوروبي، على أن يختتم سلسلة مبارياته بمواجهة كوجالي سبور يوم 21 ديسمبر في الدوري التركي.

مواعيد مباريات طرابزون سبور بعد التوقف الدولي:

26 نوفمبر | سسكا صوفيا × طرابزون سبور – دوري المؤتمر الأوروبي.

30 نوفمبر | غوزتبه × طرابزون سبور – الدوري التركي.

6 ديسمبر | طرابزون سبور × تشوروم – الدوري التركي.

10 ديسمبر | طرابزون سبور × يابلونك – دوري المؤتمر الأوروبي.

13 ديسمبر | فنربهتشه × طرابزون سبور – الدوري التركي.

17 ديسمبر | منافس لم يُحدد × طرابزون سبور – دوري المؤتمر الأوروبي.

21 ديسمبر | طرابزون سبور × كوجالي سبور – الدوري التركي.



