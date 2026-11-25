وقف جمهور مسرح ريجيو مصفقا للنجم الأمريكي جون ترافولتا، مساء أمس الثلاثاء أثناء تسلمه جائزة النجمة (Stella della Mole) تكريمًا لمسيرته في الليلة الافتتاحية للدورة الرابعة والأربعين من مهرجان تورينو السينمائي.



وفي كلمة قصيرة ومؤثرة عقب تكريمه شكر ترافولتا الجمهور لأنه منحه “أجمل مسيرة مهنية”، مؤكدًا أنه لم يقص جناحيه يومًا، بل تركه يحلّق حرا، واعتلى ترافولتا المسرح وسط تصفيق وقوف، وبدأ كلمته بالشكر، قائلًا إن الجمهور أتاح له على مدى السنين أن يقدم شخصيات كثيرة ومتنوعة، وأن يغني ويرقص بمنتهى التحرر.



وتابع النجم الأمريكي: الجمهور منحنى الحق في أن أكون نفسي،. ثم ختم بالصورة التي تصدرت عناوين الصحف الإيطالية: الجمهور سمح له بالتحليق عاليًا والتعبير عن نفسه بلا حدود.





ومنذ وصوله إلى تورينو يوم الاثنين الماضي، بدا ترافولتا متأثرًا بحفاوة المعجبين، وقال للصحفيين إنه سعيد جدًا بوجوده في تورينو، وعلى السجادة الحمراء، قبيل انطلاق حفل الإفتتاح، أوضح أن جزءًا من جذوره هنا، وأن بعض مخرجيه المفضلين إيطاليون. وأضاف أن هذه الليلة استثنائية بالنسبة إليه، لأنه كرس خمسين عامًا للسينما، ويُكرم الآن من أناس يحبهم.



ترافولتا كان أيضا بطل فيلم الافتتاح «نوفمبر 1963 – اغتيال جون كينيدي» للمخرج البريطاني رولان جوفيه، الذي يتناول اغتيال الرئيس الأمريكي من زاوية الجريمة المنظمة، ويؤدي فيه ترافولتا دور رجل المافيا جوني روسيلي، كما يقدم المهرجان عرضًا أول في إيطاليا لأول فيلم من إخراجه، Propeller One-Way Night Coach.



وحضر ترافولتا الحفل برفقة ابنته إيلا بلو، وتسلّم الجائزة إلى جانب ماريا دي ميديروس وستيفن فريرز ومايك نيويل ومارغريته فون تروتا. وتستمر الدورة الحالية حتى 2 ديسمبر، بنحو 120 فيلمًا، تحت إدارة المدير الفني جوليو بازي.

