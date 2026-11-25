كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات أزمة المستحقات المالية داخل نادي الزمالك، بعد البيان الذي أصدره لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، للتعبير عن معاناتهم بسبب تأخر صرف مستحقاتهم، مؤكدًا أن الوضع داخل الفريق وصل إلى مرحلة صعبة للغاية.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال تقديمه برنامج «اللعيب»، عبر قناة «MBC مصر»، إن بيان لاعبي الزمالك يحمل رسالة شديدة اللهجة، ويكشف حجم المعاناة التي يعيشها اللاعبون، مشيرًا إلى أن الأزمة قد تضع لاعبي الأهلي أيضًا في موقف حرج، في ظل المقارنة بين أوضاع الفريقين.

ومن جانبه، كشف الإعلامي هاني عصام، خلال مداخلة بالبرنامج، كواليس إصدار البيان، موضحًا أن الأمر سبقه اجتماع عُقد قبل مباراة الجونة في منزل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بحضور معتمد جمال المدير الفني، وحسين السيد عضو مجلس الإدارة، وعمر جابر قائد الفريق، ومحمود حمدي الونش ممثلًا عن اللاعبين.

وأوضح أن الاجتماع شهد مناقشة أزمة المستحقات المالية، حيث أبلغ حسين لبيب اللاعبين بعدم وجود موعد محدد لصرف مستحقاتهم، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، مؤكدًا لهم أنه لا يستطيع تحديد موعد للحصول على أموالهم أو تقديم وعود لا يضمن تنفيذها.

وأشار هاني عصام إلى أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على 26 مكافأة خاصة بالمباريات منذ بداية الموسم، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من مستحقاتهم المالية عن الموسم الحالي، لافتًا إلى أن الوضع المادي داخل الفريق أصبح بالغ الصعوبة.

وأضاف أن بعض اللاعبين أصبحوا يلجأون إلى الاستلاف من زملائهم لتدبير احتياجاتهم، خاصة أصحاب العقود الصغيرة، موضحًا أن اللاعبين الذين كانوا يقدمون لهم المساعدة لم تعد لديهم القدرة على الاستمرار في ذلك.

وكشف عن مفاجآت أخرى بشأن معاناة اللاعبين، قائلًا إن بعضهم عرض سيارته للبيع، بينما يواجه آخرون صعوبة في سداد إيجارات الشقق التي يقيمون بها، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لتلبية التزاماتهم.

ولفت إلى أن الأزمة امتدت أيضًا إلى لاعبي قطاع الناشئين، الذين يواجه بعضهم صعوبة في توفير نفقات الانتقال إلى التدريبات، ما دفعهم إلى استخدام مترو الأنفاق يوميًا للوصول إلى ملعب التدريب باستاد الدفاع الجوي.

وأوضح أن بعض اللاعبين طالبوا إدارة الزمالك بنقل التدريبات إلى ملعب النادي في ميت عقبة، لتخفيف أعباء الانتقالات، خاصة أن عددًا منهم يقيمون بالقرب من مقر النادي، ولا يمتلكون الأموال الكافية لتحمل تكلفة الذهاب يوميًا إلى استاد الدفاع الجوي.

وحول إمكانية تأثير البيان على مشاركة الزمالك في مبارياته المقبلة، أكد هاني عصام أن اللاعبين يفصلون بين أزمة مستحقاتهم والتزاماتهم داخل الملعب، وأنهم يواصلون خوض المباريات بصورة طبيعية، ولا توجد نية للامتناع عن المشاركة في مواجهة الفريق المقبلة أمام الإفريقي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة المالية داخل الزمالك وصلت إلى مرحلة شديدة الصعوبة، في ظل غياب موعد واضح لصرف المستحقات، واستمرار معاناة اللاعبين في الوفاء بالتزاماتهم الشخصية والأسرية.