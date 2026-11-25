يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، بمواجهة مرتقبة أمام الأفريقي التونسي، في لقاء يستضيفه استاد القاهرة الدولي، وسط طموحات الفريق الأبيض بتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

تقام مباراة الزمالك والأفريقي التونسي يوم السبت 28 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأفريقي

تنقل شبكة قنوات beIN Sports منافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المنتظر أن تكون مواجهة الزمالك والأفريقي التونسي ضمن المباريات المنقولة عبر قنوات الشبكة المشفرة.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه ثلاثة أندية، هي:

* الأفريقي التونسي.

* مولودية الجزائر.

* يانج أفريكانز التنزاني.

ويتطلع الزمالك إلى المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، من أجل مواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة على اللقب.

مشوار الزمالك نحو دور المجموعات

وحجز الفريق الأبيض مقعده في مرحلة المجموعات بعدما تخطى عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي، بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بهدف دون مقابل في كل مواجهة.

ويسعى الزمالك بقيادة معتمد جمال إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في مواجهة الأفريقي التونسي، وتحقيق بداية إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل استكمال منافسات المجموعة.