ماذا يفعل الله بمن يصلي صلاة الفجر ؟ هو سؤال يشغل ذهن من يحرصون على أداء الفجر لكن ربما تفوتهم لنومٍ أو كسل أو لبرودة الطقس، فيتساءلون: ماذا يفعل الله بمن يصلي صلاة الفجر؟، وهل يختار الله من يصلي الفجر؟

ماذا يفعل الله بمن يصلي صلاة الفجر ؟

أجزل الله سبحانه وتعالى العطاء والثواب لمن صلى العشاء والصبح في جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله» رواه مسلم.

كما ورد عن جُنْدِبِ بن عبداللَّه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّه، فَلا يَطْلُبنَّكُم اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدرِكْه، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وجْهِهِ في نَارِ جَهَنَّم رواه مسلم.

وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُه، وَلا يُسْلِمهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حاجتِهِ، ومَنْ فَرَّج عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيامَةِ، ومَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرهُ اللَّهُ يَوْم الْقِيَامَةِ متفقٌ عَلَيهِ.

كما ورد عن أَبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لا يخُونُه، وَلا يكْذِبُهُ، وَلا يخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حرامٌ: عِرْضُهُ، ومالُه، ودمُهُ، التَّقْوَى هَاهُنا، بِحسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخاهُ المُسْلِم رواه الترمذيُّ

هل يجوز عدم الذهاب للمسجد بسبب البرد؟

أكدت دار الإفتاء في فتوى نُشرت على موقعها الرسمي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: «إن الله يضحك إلى رجلين.. رجل قام في ليلة باردة عن فراشه ولحافه ودثاره، فتوضأ ثم قام إلى الصلاة فيقول الله لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا جاء لما عندك وشفقا مما عندك، فيقول: إني أعطيته ما رجا، وأمنته مما يخاف».

وأوضحت الدار أن القيام لأداء صلاة الفجر في هذا البرد القارص له ثواب عظيم عند الله عز وجل، ويكون الثواب أكبر من أداء الصلاة في باقي أوقات العام، فكما ورد في الحديث السابق، فإن الله عز وجل يحب عبده الذي يصلي الفجر في وقته لاسيما من قام من فراشه وتوضأ بالماء في ظل الطقس البارد، ويتباهى به بملائكته، ويتوعد الله عز وجل لملائكته بتلبية طلب عبده واستجابة دعاءه كله.

كما لفتت الإفتاء إلى بعض الأمور التي إذا التزم العبد بفعلها أعانه الله عز وجل على القيام لأداء صلاة الفجر حاضرة في ظل هذا الطقس البارد، وهم:

1- التوكل على الله.

2- الدعاء بالتيسير.

3- تأكيد النية قبل النوم.

4- النوم على طهارة.

5- ترديد أذكار النوم.

6- الأخذ بالأسباب.

7- الابتعاد عن المعاصي والذنوب بقدر الطاقة.

دعاء بعد الفجر مكتوب

«لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالهن بعد صلاة الفجر كُتِب له بهنَّ عشْرُ حسناتٍ ومُحي عنه بهنَّ عشْرُ سيِّئاتٍ ورُفِع له بهنَّ عشْرُ درجاتٍ وكُنَّ له عِتقَ عشْرِ رقابٍ وكُنَّ له حرَسًا مِن الشَّيطانِ حتَّى يُمسيَ، اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ.

اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُك.

دعاء سيد الاستغفارِ اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.