شهد الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية وإصابات متفاوتة، ما بين حوادث استدعت التدخل الجراحي، وإصابات خلال ممارسة الرياضة وتصوير الأعمال الفنية، وأخرى تطلبت الإقامة بالمستشفى والخضوع للرعاية الطبية.

لوسي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

كشفت الفنانة لوسي عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمة نتيجة سقوطها داخل منزلها، مؤكدة أن حالتها تشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الحالية.

وقالت لوسي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «أنا حاليا بحالة جيدة، وصحتي تتحسن، وأحب أن أطمئن الجمهور على حالتي، وسأعود قريبا إلى عملي».

ظافر العابدين يقترب من فك الجبس بعد 4 أشهر

كشف الفنان ظافر العابدين عن آخر تطورات حالته الصحية، معلنا اقتراب موعد إزالة الجبس بعد فترة علاج استمرت نحو أربعة أشهر، إثر تعرضه لإصابة تضمنت قطعا وكسرا.

وأوضح العابدين، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لم يتبق سوى أسبوعين على فك الجبس، مستعيدا تفاصيل يوم إصابته، الذي شهد توقيعه عقد مسلسل درامي جديد في الصباح، قبل أن يتوجه مساء لممارسة كرة القدم، ويتعرض للحادث الذي تسبب في تأجيل تصوير العمل، الذي كان مقررا انطلاقه في سبتمبر الماضي، لحين اكتمال تعافيه.

تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته في ألمانيا

كشف الفنان تامر هجرس تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث أثناء استقلاله سكوتر كهربائيا، وخضوعه لعملية جراحية في ألمانيا.

وأوضح هجرس، خلال مداخلة مصورة مع برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «Modern MTI» ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن الحادث وقع بسبب سرعة السكوتر وخطورته، نافيا أن يكون الحادث ناتجا عن قيادة دراجة نارية.

وقال: «طرت من على الاسكوتر الخاص بي وتشقلبت، وأصبت بشرخ في الكتف والكوع وإصابة في الركبة»، مؤكدا أن الإصابة كانت مؤلمة للغاية.

وأشار إلى أنه خضع لجراحة في غضروف الركبة ومخدتها، بعدما تعرضت للتورم وامتلأت بالدم، وذلك على يد طبيب صديق له في ألمانيا، لافتا إلى أنه سبق أن خضع لعملية أخرى في الركبة الثانية.

كما كشف أن الحادث وقع قبل استكمال تصوير عمل أكشن كان يشارك فيه، قائلا: «كنت أصور عملا أكشن قبل العملية، لأنني أعلم أنني سأكون بعدها مستندا على العكاز حتى الشفاء».

أحمد السقا يخضع لجراحة في القدم

خضع الفنان أحمد السقا لعملية جراحية في قدمه داخل أحد المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية جديدة، ولم تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابة أو مدة فترة التعافي.

ويستعد السقا للمشاركة في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل «كتف في كتف»، الذي يشاركه بطولته أحمد غزي وسيد رجب وجنا الأشقر ومحمد عبده، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة صباح إخوان، ويتكون من 15 حلقة.

ياسر جلال يتعرض لإصابة أثناء تصوير «القناع»

تعرض الفنان ياسر جلال لإصابة في قدمه اليسرى أثناء تصوير مسلسله الجديد «القناع»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل، وأسفرت الإصابة عن تمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.

ويخضع الفنان حاليا لجلسات العلاج الطبيعي، ومن المتوقع أن تستمر فترة العلاج ما بين 10 و15 يوما، وفقا لتطورات حالته واستجابته للعلاج، تمهيدا لعودته إلى نشاطه الفني بصورة طبيعية.

عبير الشرقاوي تعاني تمزقا من الدرجة الثالثة

وفي سياق متصل، أعلنت الفنانة عبير الشرقاوي تعرضها لإصابة في قدمها، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، كشفت فيه إصابتها بتمزق من الدرجة الثالثة.

وأوضحت أن الأطباء نصحوها بعدم وضع قدمها على الأرض لمدة 15 يوما، لتجنب تفاقم الإصابة، على أن تبدأ بعدها جلسات العلاج الطبيعي، وفقا للخطة العلاجية المحددة لها.

نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها بعد جراحة الظهر

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية في الظهر خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تشعر بتحسن تدريجي عقب الجراحة.

وقالت نجوى فؤاد، في تصريح مقتضب لـ«صدى البلد»: «هناك تحسن تدريجي أشعر به بعد إجراء العملية، وأحمد الله على كل حال».

ماجد المهندس يخضع لقسطرة طارئة وتركيب دعامات

طمأن المخرج والمنتج فؤاد مفلح جمهور الفنان العراقي ماجد المهندس على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة.

ونشر مفلح صورة للمهندس من داخل المستشفى، في أول ظهور له عقب خضوعه لعملية قسطرة طارئة وتركيب دعامات، وهو ما أثار تفاعلا واسعا بين جمهوره ومحبيه، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل.

عواطف حلمي تعود إلى منزلها بعد مغادرة العناية المركزة

وفي سياق آخر، كشف مصدر مقرب من الفنانة عواطف حلمي حقيقة ما تردد بشأن تدهور حالتها الصحية وعودتها إلى العناية المركزة مرة أخرى.

ونفى المصدر هذه الأنباء، مؤكدا أن الفنانة غادرت العناية المركزة منذ أيام، وعادت إلى منزلها صباح اليوم، مشيرا إلى استقرار حالتها الصحية.

محمد الحلو يركب دعامتين بالقلب

حملت الحالة الصحية للفنان والمطرب محمد الحلو تطورات إيجابية خلال الساعات الماضية، بعدما غادر غرفة العناية المركزة وانتقل إلى غرفة عادية، عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى والخضوع لإجراءات طبية دقيقة.

وكشفت الإعلامية منى عبد الغني، خلال تقديمها برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»، عن آخر تطورات حالته، مشيرة إلى أنها حرصت على زيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، ولاحظت تحسنا كبيرا في وضعه الصحي.

وأضافت أن الفريق الطبي يتوقع مغادرته المستشفى خلال يومين، وفقا لاستمرار تحسن حالته، لافتة إلى حرص أبنائه على التواجد بجانبه ومساندته خلال فترة العلاج، فضلا عن تمتعه بحالة معنوية جيدة وروح إيجابية، إذ لم يتوقف عن المزاح والضحك رغم الأزمة الصحية التي مر بها.

كما روت منى عبد الغني موقفا طريفا حكاه لها الحلو خلال الزيارة، جمعه بالمطرب الفلسطيني ناصر أثناء مشاركتهما في مهرجان الموسيقى العربية، حيث مازحه قائلا: «دي آخر مرة تغني معايا»، في موقف استعاداه خلال حديثهما بالمستشفى.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى تراجع الارتشاح الموجود على الرئة واستقرار المؤشرات الصحية، وهو ما سمح بنقله من العناية المركزة إلى غرفة عادية، معربة عن أمنياتها له بالشفاء التام والعودة إلى جمهوره في أقرب وقت.