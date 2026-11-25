حسمت شعبة الاتصالات والمحمول الجدل المثار بشأن إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، في ظل انتشار أنباء عن اتجاه لإلغاء الرسوم المفروضة على الأجهزة، وسط مطالب المواطنين بتخفيف الأعباء المالية وتراجع أسعار الهواتف في السوق المصرية.

وأكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بشأن إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة، موضحًا أن الأنباء المتداولة في هذا الشأن مجرد شائعات، وأن الرسوم لا تزال سارية.

المحمول

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الشعبة تتواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية خفض الضريبة وتقديم تسهيلات للشركات، مقابل الإعلان عن تخفيضات في أسعار الهواتف، إلى جانب التوسع في زيادة المكون المحلي بصناعة المحمول وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية.

الحرب الأمريكية الإيرانية تضاعف تكاليف الشحن

المحمول

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية انعكست على قطاع الهواتف المحمولة، حيث ارتفعت تكاليف الشحن بأكثر من 9 أضعاف، وهو ما تسبب في زيادة أعباء الاستيراد والإنتاج، ودفع الشركات إلى البحث عن حلول لتقليل التكلفة النهائية للأجهزة.

مطالب بالحفاظ على الهواتف الاقتصادية

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، كشف الحداد أن الشعبة خاطبت الشركات بضرورة الحفاظ على إنتاج الهواتف المحمولة من الفئة الاقتصادية، لضمان استمرار توافر الأجهزة المناسبة لمحدودي الدخل، وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية دون تحمل أعباء مالية إضافية.

مهلة 120 يومًا لسداد ضريبة الهواتف المستوردة

المحمول

وفيما يتعلق بالهواتف الواردة من الخارج، أوضح الحداد أنها تخضع للضريبة المقررة، مع منح المستخدمين مهلة سماح تصل إلى 120 يومًا من خلال تطبيق «تليفوني» لسداد الرسوم المستحقة.

وحذر من أن الهاتف يتم إيقافه عن العمل حال انتهاء المهلة المحددة دون سداد الضريبة، مطالبًا المواطنين بضرورة متابعة موقف أجهزتهم والالتزام بالإجراءات المقررة.

هل شراء الهاتف من الخارج أوفر؟

وحول جدوى شراء الهواتف المحمولة من الخارج، ناشد رئيس شعبة الاتصالات المواطنين ضرورة حساب التكلفة النهائية للجهاز قبل اتخاذ قرار الشراء، من خلال إضافة قيمة الضريبة إلى سعر الهاتف، ثم مقارنته بسعر الجهاز في السوق المحلية.

وأكد أن شراء الهاتف من السوق المصرية قد يكون الخيار الأفضل، حتى في حالة وجود فارق بسيط في السعر، نظرًا إلى تمتع الأجهزة المباعة محليًا بضمان داخل مصر، بعكس الهواتف المستوردة التي قد لا يتوافر لها ضمان محلي.

وتظل ضريبة الهواتف المستوردة وأسعار الأجهزة من الملفات التي تشغل اهتمام المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات شعبة المحمول ومباحثاتها مع الجهات المعنية بشأن خفض الرسوم وتقديم تسهيلات جديدة، بالتوازي مع دعم التصنيع المحلي وتوفير الهواتف الاقتصادية.