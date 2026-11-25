انطلقت اليوم الأربعاء ، منافسات النسخة الثالثة من البطولة العربية للتجديف الشاطئي، والتي تستمر على مدار يومين بمدينة العلمين، بمشاركة 7 دول عربية، في الحدث الذي ينظمه الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد العربي للتجديف، تحت إشراف الاتحاد العربي للتجديف وجامعة الدول العربية.

وتقام منافسات البطولة في بورتو مارينا بمدينة العلمين، بمشاركة منتخبات السعودية والمغرب ولبنان وسوريا وفلسطين والصومال، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة، وسط تطلعات لتقديم منافسات قوية تعكس التطور الذي تشهده رياضة التجديف الشاطئي على المستوى العربي.

ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 6 فعاليات متنوعة، على أن تستكمل المنافسات غدا الخميس بإقامة 7 فعاليات أخرى، ليصل إجمالي المنافسات إلى 13 فعالية على مدار يومي البطولة.

وأكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، أن استضافة مصر للبطولة العربية للتجديف الشاطئي تأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز مكانة مصر على خريطة تنظيم البطولات الرياضية العربية والدولية.

وأضاف القماطي أن مشاركة 7 دول عربية في النسخة الثالثة تعكس الاهتمام المتزايد برياضة التجديف الشاطئي، والحرص على توسيع قاعدة انتشارها بين مختلف الدول العربية، مشيرا إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة للاحتكاك بين اللاعبين واكتساب المزيد من الخبرات الفنية والتنافسية.

وأوضح أن الاتحاد المصري للتجديف حرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لخروج البطولة بالشكل التنظيمي والفني اللائق ، بما يضمن نجاح الحدث وتحقيق أهدافه الرياضية.

واختتم القماطي تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد يستهدف مواصلة تطوير رياضة التجديف بمختلف فروعها، وزيادة فرص المشاركة العربية في البطولات الدولية، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات ورفع اسم الرياضة العربية في المحافل الكبرى.