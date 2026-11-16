ميام الدمياطي تحصد ثلاث ميداليات لجامعة الإسماعيلية الأهلية في التجديف

حققت الطالبة ميام أحمد الدمياطي، بالفرقة الرابعة بكلية التجارة الدولية واللغات، برنامج اللغة الصينية، بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إنجازًا رياضيًا متميزًا خلال مشاركتها في بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات، بحصدها ثلاث ميداليات، في منافسات اتسمت بالقوة والندية.

ومن جانبه، هنأ الدكتور عادل حسن، رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الطالبة بهذا الإنجاز، مشيدًا بتميزها الرياضي وقدرتها على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم المواهب الطلابية وتشجيع مشاركتها في مختلف الأنشطة والبطولات، ومتمنيًا لها مواصلة النجاح والتفوق.

كما تقدمت أسرة كلية التجارة الدولية واللغات، وبرامج اللغات، وبرنامج اللغة الصينية، بالتهنئة للطالبة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الألسن، والدكتور مصطفى زهران، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى إبراهيم، منسق برامج اللغات، تقديرًا لإنجازها الرياضي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، منسق الأنشطة الطلابية، أن البطولة شهدت منافسات قوية تطلبت مستوى عاليًا من الاستعداد البدني والتركيز والتحمل، مشيدًا بأداء الطالبة وما حققته من نتائج متميزة.