قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية.. إقالة قائد التحالف في اليمن مع اشتعال القتال ضد الحوثيين
لدواعٍٍ أمنية.. الأردن والعراق يحجبان «تيليجرام» وسط مخاوف من التطرف ونشاط الميليشيات
منتخب السنغال يفوز على السودان برباعية مثيرة في تصفيات أمم أفريقيا
ماشي عكس على «الزراعي».. القبض على سائق سيارة نقل في بني سويف
رغم ارتفاع الأسعار.. وزير الزراعة يعلن مفاجأة بشأن إنتاج الدواجن ونسبة الاكتفاء الذاتي
بعد أعطال غامضة ونقل وزراء.. الجيش الأمريكي يعلن استعداده لأسوأ السيناريوهات الكارثية بما فيها النووي
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و702 شهيد
اتحاد العمال يحدد شروط وآليات تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور| تفاصيل
الإعدام شنقًا لسيدة قتلت محاميًا داخل مكتبه بالإسكندرية لسرقته
مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبيرا عالميا في جراحات المخ والأعصاب
وزير الكهرباء: ندرس التوسع في شبكات بجهد 1000 كيلوفولت لمواجهة زيادة الأحمال
رئيس الوزراء: نسعى لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع الهند ليصل لـ12 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميام الدمياطي تحصد ثلاث ميداليات لجامعة الإسماعيلية الأهلية في التجديف

لحظة الفوز
لحظة الفوز
الإسماعيلية انجي هيبة

حققت الطالبة ميام أحمد الدمياطي، بالفرقة الرابعة بكلية التجارة الدولية واللغات، برنامج اللغة الصينية، بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إنجازًا رياضيًا متميزًا خلال مشاركتها في بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات، بحصدها ثلاث ميداليات، في منافسات اتسمت بالقوة والندية.

ومن جانبه، هنأ الدكتور عادل حسن، رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الطالبة بهذا الإنجاز، مشيدًا بتميزها الرياضي وقدرتها على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم المواهب الطلابية وتشجيع مشاركتها في مختلف الأنشطة والبطولات، ومتمنيًا لها مواصلة النجاح والتفوق.

كما تقدمت أسرة كلية التجارة الدولية واللغات، وبرامج اللغات، وبرنامج اللغة الصينية، بالتهنئة للطالبة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الألسن، والدكتور مصطفى زهران، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى إبراهيم، منسق برامج اللغات، تقديرًا لإنجازها الرياضي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، منسق الأنشطة الطلابية، أن البطولة شهدت منافسات قوية تطلبت مستوى عاليًا من الاستعداد البدني والتركيز والتحمل، مشيدًا بأداء الطالبة وما حققته من نتائج متميزة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. والإسكان تستمع لمقترحات المهندسين

زيادة في أسعار بعض أصناف السجائر اليوم

سعر سجائر دافيدوف يقفز 7 جنيهات دفعة واحدة.. اعرف وصلت لكام بعد الزيادة

أسعار الجملة بالهند

ارتفاع معدل التضخم في أسعار الجملة بالهند إلى 12.29% خلال أكتوبر

بالصور

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا تخبرنا لغة البحر عن تاريخ العرب؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

المزيد