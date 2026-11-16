إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

خطفت ملكة جمال مصر السابقة إلهام وجدي الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، بعدما ظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأسود، جمعت بين الجرأة والبساطة، لتلفت الانتباه باختيارها المختلف على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة إلهام وجدى..

واختارت إلهام وجدي تنسيقا باللون الأسود، حيث ارتدت توب أسود بقصة مكشوفة عند الكتفين، ونسقته مع بنطلون أسود لامع مزين بتفاصيل براقة أضفت على الإطلالة طابعا جذابا، خاصة مع انعكاس الإضاءة على الخامة.

وأكملت إطلالتها بقطعة خارجية سوداء طويلة وشفافة، جاءت بتصميم انسيابي امتد حتى أسفل الساقين، لتمنح اللوك لمسة من الأناقة والفخامة، مع حذاء أسود طويل أضاف مزيدا من التناسق إلى اختيارها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام وجدي على تسريحة شعر طويلة منسدلة بتموجات ناعمة، مع مكياج قوي أبرز ملامح وجهها، وركزت على العيون وأحمر الشفاه بدرجة حمراء لافتة، لتكمل إطلالتها بلمسة أنثوية جريئة.

ولفتت إلهام وجدي الانتباه أيضا خلال ظهورها وهي تحمل كاميرا سينمائية، في لقطات عكست أجواء المهرجان واهتمامها بالتفاصيل السينمائية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما.