قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل إلى 13 ألف جنيه وبنسبة 65%.. وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة رواتب أساتذة الجامعات والباحثين
مواعيد مباريات الجولة التاسعة في الدوري المصري.. قمة الأهلي وبيراميدز والزمالك والجونة الأبرز
مفاجآت في جدول كأس مصر.. 3 مباريات مؤجلة ومواجهات نارية تنتظر الأندية
غزة في مواجهة الشتاء.. جهود مصرية مكثفة وتحذيرات من تفاقم الكارثة
زيادة عوائد الامتحانات وتطوير 8 جامعات وتعيين 34 ألف أكاديمي.. تفاصيل خطة "التعليم العالي" لدعم المنظومة الجامعية
وزير التعليم: 2.5 مليون طالب يعانون من مشكلات في الإبصار
النائب محمد أبو العينين: إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء وفر 8 مليارات جنيه
خبر سار لمحافظات التأمين الصحي الشامل.. تيسير سداد المتأخرات ومساندة غير القادرين
استدرجاه بحجة توصيلهما فأنهيا حياته.. القصة الكاملة لمقتل سائق تاكسي ببورسعيد وإلقاء جثـ ـمانه في ترعة بالدقهلية
فحص 6.6 مليون طالب.. وزيرا الصحة والتعليم يعلنان نتائج مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»
ما هي شروط حصول السيدات على تمويل «مستورة»؟
مفاجآت جديدة عن كواليس ما قبل 25 يناير.. مسؤول ملف الإخوان الأسبق يكشف تفاصيل تحركات الجماعة منذ 2004
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة في مواجهة الشتاء.. جهود مصرية مكثفة وتحذيرات من تفاقم الكارثة

غزة
غزة
محمود محسن

في مشهد إنساني بالغ القسوة، تتواصل معاناة سكان قطاع غزة مع استمرار تداعيات الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة مع اقتراب منخفض جوي جديد يهدد آلاف الأسر النازحة التي تعيش في خيام متهالكة تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية والأمان. 

وبين مخاطر الأمطار والبرد وانهيار المباني المتصدعة، تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية تهدد حياة الأطفال والمدنيين، في وقت تكثف فيه مصر جهودها الإغاثية والإنسانية، عبر إرسال قوافل المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، وتوفير الدعم العاجل للمتضررين، إلى جانب التحركات الميدانية للجنة المصرية داخل القطاع لتخفيف معاناة النازحين.

 وتكشف التطورات المتلاحقة عن حجم الاحتياجات الإنسانية الهائلة، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة لضمان تدفق المساعدات وحماية المدنيين، خاصة الأطفال، من تداعيات أزمة تتفاقم يوماً بعد يوم.

اللجنة المصرية بغزة تكثف جهود إغاثة النازحين قبل وصول منخفض جوي جديد

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن فرق اللجنة تعمل على مدار الساعة في المحافظات الخمس لتخفيف معاناة النازحين، من خلال توزيع وتجديد الخيام المهترئة، وتوفير البطانيات والطرود الغذائية والصحية، بالإضافة إلى فتح الطرق وإزالة الركام.

وأوضح منصور، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة تتدخل بالتعاون مع الدفاع المدني لإخلاء العائلات من المباني المتصدعة والآيلة للسقوط ونقلهم إلى أماكن آمنة، مشيراً إلى أن استمرار النزوح لأكثر من ألف يوم جعل الخيمة بمثابة "كابوس" يدفع البعض للمخاطرة بالبقاء في منازل مهددة بالانهيار.

وصول منخفض جوي جديد

واختتم منصور بتوجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي للتدخل الفوري وإدخال المساعدات قبل وصول منخفض جوي جديد، محذراً من تكرار مأساة المنخفض السابق الذي أودى بحياة ستة أطفال وأغرق 70 ألف خيمة، في ظل احتياج 480 ألف عائلة لإغاثة عاجلة.

مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة
 

أفاد مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، بانطلاق عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية من المدينة باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيداً لإتمام إجراءات التدقيق وإدخالها إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن الشحنات تضم نحو 2000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، إلى جانب الملابس الثقيلة والخيام لمواجهة فصل الشتاء.

وأوضح أن عشرات الشاحنات الأخرى تنتظر بالقرب من معبر رفح، فيما استقبلت المستشفيات المصرية مصابين فلسطينيين، بالتزامن مع عودة عدد من الفلسطينيين إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مصر.

تأخر دخول الشاحنات

وأشار عبد الفتاح إلى استمرار الجهود المصرية لتجهيز المساعدات في العريش والشيخ زويد ورفح، مؤكداً أن الكميات التي تدخل القطاع لا تتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية، في ظل تعطل وتأخر دخول الشاحنات واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار البنية التحتية بغزة.

المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال: الوضع في غزة كارثي للغاية
 

وصف أليكس كارماروتس، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، الأوضاع الإنسانية للأطفال في قطاع غزة بأنها «كارثية للغاية»، مؤكداً أن معاناة المدنيين لا تزال مستمرة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، في ظل سقوط مزيد من الضحايا وبقاء عدد من المفقودين تحت الأنقاض، إلى جانب تفاقم الظروف المعيشية والتهديدات الناجمة عن الأوضاع البيئية.

وأكد كارماروتس، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن توثيق الانتهاكات بحق الأطفال يستند إلى تقارير أممية وبيانات موثقة، من بينها التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي يُرفع إلى مجلس الأمن.

 استمرار تداعيات الحرب

وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني قُتلوا وفقاً للبيانات الموثقة، محذراً من أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر، نظراً لصعوبة حصر جميع الضحايا في ظل استمرار تداعيات الحرب.

الحرب منخفض جوي مصر المساعدات المجتمع الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر

في منتدى «اسمع وتكلم».. وكيل الأزهر: نخوض معركة وعي.. سلامة: القيم الأخلاقية حصن الشباب.. صديق: لا تصادروا حق الشباب في السؤال

صورة أرشيفية

مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية يناقش رواية المقبرة 55 لأحمد فضل شبلول

منح ورواتب بالدولار.. 6 دول تفتح أبوابها للمصريين للعمل والإقامة

منح ورواتب بالدولار.. 6 دول تفتح أبوابها للمصريين للعمل والإقامة

بالصور

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد