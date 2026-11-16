غزة في مواجهة الشتاء.. جهود مصرية مكثفة وتحذيرات من تفاقم الكارثة

في مشهد إنساني بالغ القسوة، تتواصل معاناة سكان قطاع غزة مع استمرار تداعيات الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة مع اقتراب منخفض جوي جديد يهدد آلاف الأسر النازحة التي تعيش في خيام متهالكة تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية والأمان.

وبين مخاطر الأمطار والبرد وانهيار المباني المتصدعة، تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية تهدد حياة الأطفال والمدنيين، في وقت تكثف فيه مصر جهودها الإغاثية والإنسانية، عبر إرسال قوافل المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، وتوفير الدعم العاجل للمتضررين، إلى جانب التحركات الميدانية للجنة المصرية داخل القطاع لتخفيف معاناة النازحين.

وتكشف التطورات المتلاحقة عن حجم الاحتياجات الإنسانية الهائلة، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة لضمان تدفق المساعدات وحماية المدنيين، خاصة الأطفال، من تداعيات أزمة تتفاقم يوماً بعد يوم.

اللجنة المصرية بغزة تكثف جهود إغاثة النازحين قبل وصول منخفض جوي جديد

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن فرق اللجنة تعمل على مدار الساعة في المحافظات الخمس لتخفيف معاناة النازحين، من خلال توزيع وتجديد الخيام المهترئة، وتوفير البطانيات والطرود الغذائية والصحية، بالإضافة إلى فتح الطرق وإزالة الركام.

وأوضح منصور، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة تتدخل بالتعاون مع الدفاع المدني لإخلاء العائلات من المباني المتصدعة والآيلة للسقوط ونقلهم إلى أماكن آمنة، مشيراً إلى أن استمرار النزوح لأكثر من ألف يوم جعل الخيمة بمثابة "كابوس" يدفع البعض للمخاطرة بالبقاء في منازل مهددة بالانهيار.

وصول منخفض جوي جديد

واختتم منصور بتوجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي للتدخل الفوري وإدخال المساعدات قبل وصول منخفض جوي جديد، محذراً من تكرار مأساة المنخفض السابق الذي أودى بحياة ستة أطفال وأغرق 70 ألف خيمة، في ظل احتياج 480 ألف عائلة لإغاثة عاجلة.

مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة



أفاد مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، بانطلاق عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية من المدينة باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيداً لإتمام إجراءات التدقيق وإدخالها إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن الشحنات تضم نحو 2000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، إلى جانب الملابس الثقيلة والخيام لمواجهة فصل الشتاء.

وأوضح أن عشرات الشاحنات الأخرى تنتظر بالقرب من معبر رفح، فيما استقبلت المستشفيات المصرية مصابين فلسطينيين، بالتزامن مع عودة عدد من الفلسطينيين إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مصر.

تأخر دخول الشاحنات

وأشار عبد الفتاح إلى استمرار الجهود المصرية لتجهيز المساعدات في العريش والشيخ زويد ورفح، مؤكداً أن الكميات التي تدخل القطاع لا تتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية، في ظل تعطل وتأخر دخول الشاحنات واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار البنية التحتية بغزة.

المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال: الوضع في غزة كارثي للغاية



وصف أليكس كارماروتس، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، الأوضاع الإنسانية للأطفال في قطاع غزة بأنها «كارثية للغاية»، مؤكداً أن معاناة المدنيين لا تزال مستمرة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، في ظل سقوط مزيد من الضحايا وبقاء عدد من المفقودين تحت الأنقاض، إلى جانب تفاقم الظروف المعيشية والتهديدات الناجمة عن الأوضاع البيئية.

وأكد كارماروتس، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن توثيق الانتهاكات بحق الأطفال يستند إلى تقارير أممية وبيانات موثقة، من بينها التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي يُرفع إلى مجلس الأمن.

استمرار تداعيات الحرب

وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني قُتلوا وفقاً للبيانات الموثقة، محذراً من أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر، نظراً لصعوبة حصر جميع الضحايا في ظل استمرار تداعيات الحرب.