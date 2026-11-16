اللجنة المصرية بغزة: مستمرون في تقديم الخدمات العاجلة رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي

أكد المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة محمد منصور اليوم /الاثنين/، أن الاحتلال الإسرائيلي يضع العديد من العراقيل ويعيق دخول الشاحنات الإغاثية ويقف في وجه وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل قطاع غزة، لافتا إلى أن القطاع يحتاج يوميا على الأقل إلى 600 شاحنة بالإضافة إلى الوقود ومولدات الكهرباء.

وقال منصور - في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار - :"لازالت القوافل والمساعدات تتدفق من مصر إلى قطاع غزة تباعا وتحمل على متنها مئات الآلاف من أطنان المساعدات مثل الدقيق والسلال الغذائية والخيام والملابس والأغطية".

وأضاف أن فرق الطوارئ التابعة للجنة المصرية والمنتشرة في الخمس محافظات بالقطاع من أقصى الجنوب إلى أقصي الشمال، تقوم بتشديد خيام العائلات النازحة فيما تقوم فرق أخرى بتوزيع الخبز ومياه الشرب وإغاثة العائلات النازحة ونقلها إلى مخيمات تابعة للجنة المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة المصرية ستستمر رغم المعوقات في تقديم الخدمات العاجلة رغم تعنت الاحتلال، لافتا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد منخفضا جويا جديدا، لذلك نقوم بالاستعداد بكل ما يلزم لمواجهة الأمطار الغزيرة.

وطالب منصور دول العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بالإسراع في إدخال الكرفانات إلى مصر ليتم نقلها إلى قطاع غزة، مؤكدا أن حياة المواطن الفلسطيني داخل خيمة بمثابة "كابوس".