مرصد الأزهر يطلق النسخة الخامسة من منتدى اسمع وتكلم

ينظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاثنين المقبل الموافق 16 نوفمبر 2026، فعاليات النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، تحت شعار «قيمنا قوتنا»، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات في مدينة نصر، على أن تبدأ الفعاليات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بحضور مجموعة من العلماء والخبراء والمتخصصين، إلى جانب قيادات بالأزهر الشريف وعدد من الشخصيات العامة.

وتأتي النسخة الجديدة من المنتدى لفتح نقاش موسع حول كيفية دعم منظومة القيم لدى الشباب، وتعزيز وعيهم في مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية المتجددة، خاصة مع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل تصورات الأجيال الجديدة وتوجهاتها.

ويركز المنتدى على أهمية التعامل مع التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية، والعمل على ترسيخ الوعي الأخلاقي والفكري، بما يساعد الشباب على التمييز بين الأفكار والممارسات المختلفة، والتعامل معها بصورة واعية.

قيادات الأزهر تفتتح فعاليات النسخة الخامسة

وتضم الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور محمود صديق، القائم بعمل رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة رهام سلامة، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وذلك في إطار مشاركة قيادات الأزهر في مناقشة القضايا المرتبطة ببناء وعي الشباب وتعزيز القيم المجتمعية.

ويشمل جدول أعمال المنتدى جلستين رئيسيتين، تتناول الأولى دور التشريعات والقوانين في التصدي للجرائم المستحدثة، إلى جانب مسؤولية المؤسسات الدينية والتعليمية في بناء الوعي الأخلاقي وترسيخ القيم داخل المجتمع.

ويشارك في الجلسة المستشار أيمن فؤاد، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، والدكتور أحمد المالكي، مدير مكتب بناء بقطاع المعاهد الأزهرية، وتتولى الإعلامية مروة شتلة إدارة الحوار بين المشاركين.

جيل Z ومعايير اختيار القدوة في عصر المؤثرين

وتخصص الجلسة الثانية لمناقشة طبيعة منظومة القيم لدى جيل Z، والتغيرات التي طرأت على مفهوم القدوة في ظل الانتشار الواسع للمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن بحث الوسائل المناسبة لحماية الشباب من التأثيرات السلبية التي قد يتعرضون لها.

ويشارك في هذه الجلسة الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي والإرشاد الأسري والتربوي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور طاهر نصر، نائب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، فيما تتولى الإعلامية مريم حسن إدارة الجلسة.

ومن المنتظر أن تنتهي أعمال المنتدى بإصدار بيان ختامي يتضمن أبرز التوصيات التي يتوصل إليها المشاركون، بهدف مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ القيم وتعزيز الوعي لدى الشباب، والاستفادة من المناقشات التي تشهدها الجلسات بشأن القضايا الفكرية والاجتماعية المطروحة.

منتدى «اسمع وتكلم».. مسيرة بدأت عام 2018 لمواجهة التطرف

وتعد النسخة الخامسة امتدادًا لمنتدى «اسمع وتكلم»، الذي أطلقه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عام 2018، بهدف إقامة جسور تواصل مباشرة مع الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن قضاياهم ومناقشة التحديات التي تواجههم، إلى جانب تنمية مهارات التفكير النقدي لديهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأفكار المتطرفة.

وواصل المنتدى خلال دوراته السابقة متابعة التحولات الفكرية والاجتماعية والتكنولوجية، والعمل على طرح القضايا التي ترتبط باهتمامات الشباب والتغيرات المحيطة بهم، بما يتيح مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين المتخصصين والأجيال الجديدة.

وتنطلق هذه الجهود من رؤية الأزهر الشريف التي تعتبر بناء الوعي وترسيخ منظومة القيم من الأسس الضرورية لحماية الشباب والمجتمع، وتعزيز قدرة الأجيال الجديدة على المشاركة الإيجابية والفاعلة في مسيرة بناء مستقبل أوطانهم.