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عراقجي: ضرباتنا تستهدف القواعد العسكرية للعدو وليس دول الجوار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: ضرباتنا تستهدف القواعد العسكرية للعدو وليس دول الجوار

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
إلهام عبد العزيز

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال كلمته أمام اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، إن التدابير الدفاعية المشروعة التي تتخذها إيران تستهدف حصريًا أهداف المعتدين وقواعدهم العسكرية، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها أعمال تستهدف شعوب الدول المجاورة أو حكوماتها.

الحرب الأمريكية الإيرانية 

وأضاف عراقجي، إن حالة انعدام الأمن السائدة في الخليج العربي والتطورات المحيطة بمضيق هرمز تنبع من السياسات العدائية وأعمال العدوان المشتركة التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، مؤكدًا أنه لا يمكن تحريف هذه الحقيقة أو تقديمها بصورة مغايرة.

وفي سياق متصل، قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن ناقلتا نفط اصطدمتا بلغم بحري أثناء محاولتهما عبور مسار جنوبي غير مصرح به، تحت مرافقة مباشرة من ضباط أمريكيين وبدعم من مقاتلات عسكرية أمريكية.

 وأدت سلسلة الانفجارات القوية الناتجة عن ذلك إلى إضاءة سماء مضيق هرمز لساعات.

إيران الحرب الأمريكية الإيرانية دول الخليج عباس عراقجي

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