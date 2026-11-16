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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: 6 ناقلات نفط تعرضت لحوادث في مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجارات في ناقلتي نفط، قال إنهما اصطدمتا بألغام بحرية أثناء عبورهما الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، تحت حماية مقاتلات أمريكية.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أن 6 ناقلات نفط تعرضت لحوادث واشتعلت فيها النيران أو غرقت في مضيق هرمز منذ أمس، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسماء السفن أو جنسياتها.

واعتبر الحرس الثوري أن الإجراءات التي اتخذها تأتي ردًا على الحصار وانتهاك التعليمات المفروضة في المضيق، محذرًا من أنه سيتعامل بحزم مع ناقلات النفط التي تخالف توجيهاته.

كما حذر من أن الممر الجنوبي في مضيق هرمز ملغم، مهددًا بأن السفن التي تستجيب للتعليمات الأمريكية ستتعرض للاحتراق.

الحرس الثوري الإيراني انفجارات في ناقلتي نفط إيران ألغام بحرية مضيق هرمز

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