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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنغام تشيد بتركي آل الشيخ: القلب الكبير والأخ والصديق الأوفى

انغام
انغام
يمنى عبد الظاهر

أشادت الفنانة أنغام بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد منشور نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيه: «أنتي صوت الكون كله».

وعلقت أنغام على منشوره بكلمات حملت الكثير من التقدير والمحبة، معبرة عن رغبتها في أن تكتب عنه كتبًا تكشف جوانب شخصيته التي لا يعرفها الكثيرون.

وأضافت أنغام في تعليقها: «أنا محتاجة كتب أشرح فيها مين هو #بوناصر بجد اللي محدش يعرفه كويس، القلب الكبير الأخ والصديق الأوفي»، في رسالة عكست مدى اعتزازها بالعلاقة التي تجمعهما، وحرصت من خلالها على الإشادة بصفاته الإنسانية والشخصية.

وتفاعل متابعو النجمين مع المنشور والتعليق، وسط إشادات بكلمات أنغام ورسالتها الودية للمستشار تركي آل الشيخ. 


الفنانة أنغام تركي آل الشيخ القلب الكبير للمستشار تركي آل الشيخ

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