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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

على أنغام «يا مصر بتعمليها إزاي».. احتفالات صاخبة لنجوم منتخب الناشئين بلقب كأس الخليج

منتخب مصر تحت 17 عامًا
منتخب مصر تحت 17 عامًا
حسن العمدة

احتفل لاعبو منتخب مصر تحت 17 عامًا بالتتويج بلقب كأس الخليج للناشئين، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، عقب الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في قطر.

وشهدت احتفالات لاعبي الفراعنة الصغار مشاركة الجماهير المصرية، حيث تفاعل اللاعبون والمشجعون على أنغام أغنية «يا مصر بتعمليها إزاي»، في مشهد عكس فرحة كبيرة بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني.

وحرص نجوم منتخب مصر على الاحتفال باللقب والتقاط الصور التذكارية، بعد مشوار مميز في البطولة، تُوج بالفوز على الإمارات في المباراة النهائية وحصد كأس الخليج للناشئين.

ويأتي التتويج بالبطولة ليمنح منتخب مصر دفعة معنوية قوية قبل خوض منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا.

منتخب مصر تحت 17 عامًا منتخب مصر كأس الخليج للناشئين منتخب الإمارات

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