يشمل المنطقة بأكملها.. أستاذ علوم سياسية يحذر من حدث عسكري يغير مسار مفاوضات إيران

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تجاوزت التوقعات الأولية بشأن مدتها، بعدما راهن البعض في البداية على انتهائها خلال أيام، ثم امتدت التقديرات إلى شهور، وصولًا إلى استمرارها لنحو نصف عام، مع طرح احتمالات باستمرار الأزمة لعامين أو ثلاثة أعوام.

ترتيبات ما بعد الحرب ستشمل دول المنطقة بأكملها

وأضاف فهمي أن تداعيات إطالة أمد الحرب لا تقتصر على إيران أو الولايات المتحدة أو دول الخليج، وإنما يتحمل العالم تكلفتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي اعتاد التعامل مع أزمات ممتدة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة غزة، وغيرها من الملفات الإقليمية.

وأوضح أن الحسابات الاقتصادية وحدها لا تكفي لفهم مسار المواجهة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تتحدث عن تكلفة التمويل ومصادره، لكن هناك سيناريو آخر يتمثل في احتمال اللجوء إلى عمل عسكري لإجبار الجانب الإيراني على العودة إلى المفاوضات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى امتلاك إسرائيل قدرات استخباراتية وأمنية مرتفعة، لكنه لفت إلى وجود صعوبات أمام تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف بعض المواقع الإيرانية المحصنة، موضحًا أن إسرائيل لا تمتلك القنابل المناسبة للتعامل مع هذه المواقع، بينما تختلف الحسابات الأمريكية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، قال فهمي إن الرئيس الأمريكي لديه حسابات سياسية داخلية، مشيرًا إلى وجود اعتراضات داخل الحزب الجمهوري على مسار التعامل مع الأزمة، ومطالبات بالتوصل إلى حلول وخيارات للتعامل معها.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت تتحمل تداعيات سلوك الطرفين الإيراني والأمريكي، مشيرًا إلى وجود حالة من التشكيك لدى بعض دول الخليج تجاه الولايات المتحدة، في ظل تطورات المواجهة.

وأكد فهمي أن القضية لا تتعلق فقط بموعد توقف الحرب، وإنما بما سيترتب عليها من ترتيبات أمنية وعسكرية واستراتيجية، موضحًا أن هذه الترتيبات ستشمل دول المنطقة بأكملها، وليس إيران وحدها.

وأضاف أن إيران تسعى إلى أن تكون طرفًا في صياغة نظام إقليمي جديد للأمن في الشرق الأوسط، كما أن الشروط التي تطرحها طهران في المفاوضات قد تبدأ بسقف مرتفع قبل الانتقال إلى تفاهمات أكثر مرونة.

وحذر من أن سلوك بعض الأطراف الإقليمية الحليفة لإيران يمثل أحد العوامل المعقدة في مسار الأزمة، مشيرًا إلى تهديدات جماعة الحوثيين لأمن دول خليجية، من بينها السعودية والبحرين، وما يفرضه ذلك من ضرورة التعامل مع عناصر الأزمة بصورة مترابطة.

وأوضح أن إيران تحاول تقديم روايتها بشأن تعرضها للظلم أمام المجتمع الدولي، بينما تتعامل مع الضغوط الاقتصادية باعتبارها جزءًا من واقع اعتادت مواجهته، مستشهدًا بالتجربة الباكستانية في الوصول إلى امتلاك السلاح النووي رغم التحديات والصراعات الإقليمية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت أدوات متعددة للضغط على إيران، شملت العمليات العسكرية والعقوبات الاقتصادية والعزل، مؤكدًا أن الحروب الاقتصادية لا تحقق نتائجها بالضرورة في وقت قصير، وهو ما يجعل احتمالات حدوث تطور مفصلي يغير واقع المفاوضات قائمة.

واختتم فهمي بالإشارة إلى أن الطرفين يخوضان ما وصفه بـ«معضلة السجين»، إذ يضع كل طرف الآخر أمام خيارات صعبة ومحدودة، في محاولة لدفعه إلى القبول بتسوية أو الوصول إلى أقصى مراحل التصعيد.