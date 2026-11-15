قطر ولبنان يبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائية

بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، خلال لقائه، مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء لبنان، الذي يزور الدوحة حاليا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لا سيما في مجالي الطاقة والاقتصاد على ضوء نتائج زيارته الأخيرة إلى لبنان.

كما ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- اليوم الأحد، آخر المستجدات في المنطقة، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.

وجدد موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.