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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب على المرأة إقامة الصلاة إذا صلت في بيتها؟.. أمين الإفتاء يوضح

صلاة المرأة في المنزل
صلاة المرأة في المنزل
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول ما إذا كان يجب على المرأة إقامة الصلاة عند أدائها الفريضة في منزلها.

هل يجب على المرأة إقامة الصلاة عند أدائها الفريضة في منزلها؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن الأذان والإقامة من الأذكار التي يُثاب المسلم عليها، مشيرًا إلى أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، ويكون لمن حول المسجد أو مكان الصلاة، بينما ترتبط الإقامة بالاستعداد لأداء الصلاة واجتماع المصلين خلف الإمام.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المسلم إذا صلى منفردًا، سواء كان رجلًا أو امرأة، فله أن يؤذن ويقيم الصلاة، ويُثاب على ذلك باعتباره ذكرًا لله سبحانه وتعالى، موضحًا أن الإقامة تتضمن تكرار الذكر والاستعداد للوقوف بين يدي الله.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من صلى منفردًا دون أذان أو إقامة فقد أدى الفريضة، ولا إثم عليه، مشيرًا إلى أن الأذان والإقامة في هذه الحالة أمران يُثاب عليهما المسلم، سواء كان رجلًا أو امرأة.

صلاة المرأة في المنزل الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء هل يجب على المرأة إقامة الصلاة عند أدائها الفريضة في منزلها

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