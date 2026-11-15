قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة داخل الموساد.. إقالات قيادية وخلافات حول استراتيجية إيران وملف غزة
الاتحاد الأوروبي: الشراكة مع مصر لمواجهة التهديدات العابرة للحدود
زيادة 254% خلال 5 سنوات.. كيف تطور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟
تحقيق يكشف اختطاف إسرائيل جنرالين إيرانيين وقتل أحدهما بحثا عن طيار مفقود منذ 40 عاما
محمد فريد: 1330 فرصة في 9 قطاعات على خريطة مصر الاستثمارية
الوزراء: 26 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص.. ووزارة العمل تراقب تنفيذ الحد الأدنى للأجور
للمرة الثانية.. الفصائل اليمنية تستهدف المدينة المنورة بمسيرة
الوزراء: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. وزيادة العلاوة الدورية
الفصائل اليمنية تستهدف محطتين لضخ النفط بمنطقة الرياض
يا واد يا تقيل.. حسين فهمي يرقص بالعصا على أنغام المزمار في مهرجان القاهرة السينمائي
خلال 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف خطة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
حقوقي فلسطيني: منع الخيام والكرفانات عن غزة يفاقم الكارثة الإنسانية ويدفع نحو التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: تحسين بيئة الاستثمار وتفعيل برنامج الطروحات فرصة أمام القطاع الخاص

خبير اقتصادي: تحسين بيئة الاستثمار وتفعيل برنامج الطروحات يفتحان المجال أمام القطاع الخاص
خبير اقتصادي: تحسين بيئة الاستثمار وتفعيل برنامج الطروحات يفتحان المجال أمام القطاع الخاص
شيماء جمال

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن خطة التنمية حددت للقطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.

وأوضح خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن هذه الإجراءات تشمل تطوير الإجراءات التشريعية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم الحوافز والضمانات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الخطة تتضمن آلية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل برنامج الطروحات بصورة مناسبة، بما يفتح مساحة أكبر أمام نشاط القطاع الخاص، ويساعده على القيام بالدور المستهدف في عملية التنمية.

الاقتصاد 24 القطاع الخاص التنمية بيئة الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

إنبي

إنبي يتوج بلقب بطولة الأندية العربية لرجال تنس الطاولة

رونالدينيو

بعد غياب 11 عاماً.. رونالدينيو يبدأ أساسياً مع رافينا ضد فورلي في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي

منتخب بلجيكا

تشكيل منتخب بلجيكا لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد