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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اجتماعات مباشرة بين الحكومة والشركات الأجنبية والقطاع الخاص.. تحركات لتعزيز الاستثمار والتجارة في مصر

الحكومة
الحكومة

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي تستضيفه القاهرة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 من الشهر الجاري، يتضمن إلى جانب الجلسات الرسمية سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية على هامش الفعاليات، تجمع بين الحكومة والشركات الأجنبية المشاركة وممثلي القطاع الخاص المصري.

الشركات العالمية والقطاع الخاص

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى الفضائية، أن هذه اللقاءات تستهدف تعزيز فرص الاستثمار والتجارة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات العالمية والقطاع الخاص المصري، بما يدعم إقامة شراكات اقتصادية جديدة.

وأشار إلى أن الجلسات الرسمية ستشهد مشاركة الوزراء المعنيين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب بحث الآليات المناسبة لتذليل العقبات وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.

وأضاف أن مشاركة نحو 70 شخصية رفيعة المستوى من قيادات الشركات العالمية الكبرى، ومن بينهم رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيون، تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره الدولي.

تعزيز فرص التعاون الاقتصادي

وأعرب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاؤله بالنتائج المنتظرة من الاجتماع، باعتباره أحد أهم آليات التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى أن تسهم مخرجاته في جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري.

الشركات العالمية والقطاع الخاص القطاع الخاص مجلس الوزراء المستشار محمد عادل

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