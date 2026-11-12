إعلام الاحتلال: ليبرمان يرفض عرضا من الليكود للانضمام لحكومة وحدة برئاسة نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تواصل مسؤولين في حزب الليكود مع أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، وعرضوا عليه الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت التقارير أن ليبرمان رفض العرض، متمسكا بموقفه الرافض للمشاركة في أي حكومة يقودها نتنياهو، ومؤكدا دعمه لجادي إيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إيزنكوت بمهمة تشكيلها، عقب الانتخابات التي لم تسفر عن حصول أي من المعسكرين على أغلبية برلمانية.

وكان ليبرمان قد أعلن دعمه لإيزنكوت لرئاسة الحكومة، كما أكد رفضه الانضمام إلى ائتلاف بقيادة نتنياهو، في وقت يسعى فيه الأخير إلى تشكيل حكومة وحدة تضم أحزابا من المعسكرين السياسيين.