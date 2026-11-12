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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

554 مليون جنيه قيمة سرقة التيار بالإسكندرية لتوزيع الكهرباء

خلال
خلال
وفاء نور الدين

اعتمدت الشركة القابضة لكهرباء مصر ميزانية شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2025/2026، والتي كشفت عن تنفيذ استثمارات بقيمة 1.125 مليار جنيه لتطوير مكونات الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة التشغيل وتحقيق استقرار التغذية، بالتوازي مع التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع وتطوير مراكز التحكم والخدمات المقدمة للمشتركين.

 وجاءت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي،  تضمنت تنفيذ موزعين جديدين، ومد شبكات كابلات جهد متوسط بطول 70 كيلومترًا، وكابلات جهد منخفض أرضية بطول 19 كيلومترًا، فضلًا عن مد شبكات كابلات هوائية معزولة مطورة بطول 100 كيلومتر، وإضافة 25 محولًا جديدًا لتغذية المشتركين.

وأظهرت البيانات تكثيف الشركة جهودها للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والذكية، إذ بلغ إجمالي العدادات مسبقة الدفع المركبة لدى المشتركين نحو 1.207 مليون عداد، فيما وصل عدد العدادات الذكية إلى 24.865 ألف عداد بنهاية العام المالي 2025/2026.

كما جهزت الشركة مركز العدادات الذكية (AMI) بمدينة برج العرب، للتحكم في العدادات وقراءتها ضمن مشروع تطوير تحكم غرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، حيث تم تركيب 5006 عدادات ذكية، بالإضافة إلى 1500 مجمع بيانات.

وشملت الأعمال تركيب 10098 عدادًا ذكيًا في خلايا خروج المحطات والموزعات، ولدى كبار المشتركين على شبكات الجهد المتوسط والمنخفض.

وفي إطار تحديث منظومة التشغيل والتحكم، نفذت الشركة مشروع تطوير مركز تحكم غرب، الذي يضم 56 موزعًا و12 محطة، إلى جانب تجهيز 100 حجرة بلوحات من نوع Smart RMU، بما يدعم تحسين مراقبة الشبكة وسرعة التعامل مع الأعطال ورفع كفاءة التشغيل.

وتماشيًا مع خطة الدولة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ركبت الشركة 4 محطات خلايا فوتوفلطية أعلى أسطح مبانيها، كما تعاقدت مع 30 مشتركًا من مالكي المحطات الشمسية، ورفعت قدرات 5 محطات قائمة.

وبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة الشمسية في نطاق محافظة الإسكندرية نحو 2.87 ميجاوات خلال العام المالي 2025/2026.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، بلغ إجمالي محطات الشحن المركبة في نطاق المحافظة 27 محطة، تضم 69 شاحنًا بقدرة كهربائية إجمالية تصل إلى 3424 كيلووات، بالإضافة إلى 16 شاحنًا منزليًا بقدرة إجمالية تبلغ 115.2 كيلووات.

ونجحت الشركة في خفض نسبة الفقد الكهربائي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 11.42%، مقابل 13.345% خلال العام المالي السابق 2024/2025، بانخفاض قدره 1.925 نقطة مئوية، بما يعادل تحسنًا نسبيًا بنحو 14.42%.

وأرجعت الشركة هذا التحسن إلى تكثيف جهود متابعة الشبكات وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تشديد الرقابة على المخالفات ومكافحة سرقة التيار الكهربائي.

 43.6 ألف محضر بقيمة 554.8 مليون جنيه

وفي إطار مكافحة سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق الشركة، كثفت الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حملات الضبطية القضائية بالتعاون مع شرطة الكهرباء، وأسفرت عن ضبط 43611 مخالفة، بقيمة إجمالية بلغت 554.882 مليون جنيه.

وبلغ عدد المخالفات التي تم تحصيل قيمتها 38477 مخالفة، بإجمالي متحصلات وصلت إلى 314.520 مليون جنيه، فيما اتخذت الشركة الإجراءات القانونية اللازمة حيال باقي الحالات.

وعلى صعيد تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واصلت الشركة تنفيذ خطة تطوير مراكز خدمة العملاء، ليصل إجمالي المراكز المطورة تطويرًا نموذجيًا إلى 13 مركزًا، مع تطبيق آليات قياس آراء المشتركين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، ودراسة مقترحاتهم ومتابعة سرعة الاستجابة للشكاوى الواردة عبر مختلف قنوات التواصل.

كما عملت الشركة على تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتوفير خطوط ربط سريعة باستخدام الألياف الضوئية «الفايبر» لدعم أعمال الدعم الفني لمنظومة الشحن الموحد وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

وشملت خطة تحسين الخدمة تدريب العاملين بمراكز خدمة العملاء وفقًا لدليل الإجراءات والخدمات الموحدة المعتمد من الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب تخصيص خدمات مميزة لذوي الهمم وكبار السن ومنحهم الأولوية في الحصول على الخدمات بجميع شبابيك تقديم الخدمة.

كما تم توفير ماكينات نقاط البيع (POS) داخل صالات خدمة العملاء، لإتاحة سداد وشحن فواتير الكهرباء نقدًا أو باستخدام البطاقات البنكية، فضلًا عن السداد من خلال المنظومة الآلية.

وفي إطار تنمية الموارد البشرية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، عقدت الشركة عددًا من البروتوكولات مع جامعات ومعاهد عليا لتدريب الطلاب بمختلف التخصصات، ورفع قدراتهم العملية والفنية وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

وتأتي هذه الإنجازات ضمن خطة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لتحديث البنية الأساسية للشبكات، والتوسع في التحول الرقمي والعدادات الذكية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض الفقد الكهربائي، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر لتطوير قطاع توزيع الكهرباء.

الشركة القابضة لكهرباء مصر الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عدادات الكهرباء

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