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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب ينهار في مصر تزامنا مع الانخفاض العالمي.. وعيار 21 يتراجع إلى 6000 جنيه

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر
تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر
رانيا أيمن

تراجع حاد سجله سعر الذهب اليوم في مصر، تزامنا مع تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى منذ أسبوعين، بعد ضغوط قوية على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، ليهبط الذهب في السوق المحلية بقوة، ويخسر عيار 21 نحو 95 جنيها في يوم واحد، بينما خسر جنيه الذهب 760 جنيها، وخسرت الأونصة أكثر من 3390 جنيها، وسط ترقب من المواطنين والمستثمرين لما سيحدث خلال الساعات المقبلة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر ذهب عيار 24 شراء 6857 جنيه، بيع 6834 جنيه

سجل سعر ذهب عيار 22 شراء 6286 جنيه، بيع 6264 جنيه

سجل سعر ذهب عيار 21 شراء 6000 جنيه، بيع 5980 جنيه

سجل سعر ذهب عيار 18 شراء 5143 جنيه، بيع 5126 جنيه

الذهب يرتفع وسط ترقب مسار الفائدة الأمريكية

سجل سعر أونصة الذهب شراء 213277 جنيه، بيع 212561 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب شراء 48000 جنيه، بيع 47840 جنيه

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 

سجل سعر ذهب عيار 24 اليوم 6857 جنيه، مقابل 6966 جنيه أمس، ليخسر 109 جنيهات

فيما سجل سعر ذهب عيار 21 اليوم 6000 جنيه، مقابل 6095 جنيه أمس، ليخسر 95 جنيها

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم 213276.54 جنيه، مقابل 216666.82 جنيه أمس، لتخسر 3390.28 جنيه

كما سجل سعر جنيه الذهب اليوم 48000 جنيه، مقابل 48760 جنيه أمس، ليخسر 760 جنيها

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢١ اليوم تراجع أسعار الذهب سعر عيار ٢٤ الآن سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الذهب في مصر اليوم

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