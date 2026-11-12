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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. كم وصل عيار 21؟

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

استقرت أسعار  الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس علي انخفاضات أمس الأربعاء، إذ تراجع سعر الجرام الواحد حوالي 40 جنيها.

وعالميا انخفضت سعر الأونصة بنسبة 1.2% لتتداول تحت الـ 4000 دولار.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات محلات الصاغة.

أسعار الأعيرة الذهبية في مصر  مستهل اليوم الخميس 12-11-2026

بلع سعر الذهب عيار 24 أعلى الأعيرة نقاءً نحو 6975  جنيهاً للبيع، مقابل 6930  جنيهاً للشراء.

 سعر الذهب عيار 21 

سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي  6105 جنيهاً للبيع و6065 جنيهاً للشراء، وهو العيار المفضل لدى المقبلين على شراء الذهب في مصر، سواء للزينة أو الادخار.

 سعر الذهب عيار 18اليوم 

ووصل سعر الذهب عيار 18لنحو 5235 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 5200 جنيهاً.

 سعر الذهب عيار 14 اليوم 

تراجع جرام سعر الذهب عيار 14عند 4070 جنيهاً للبيع و4045 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) نحو 48840 جنيه للبيع، مقابل 48520 جنيه للشراء، ويُقبل عليه كثيرون كوسيلة للادخار وحفظ القيمة.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس

سجل سعر الأونصة محليا نحو 217015 جنيهاً للبيع و215590 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميا 

وعالمياً، بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 3983.4  دولاراً. 

سعر دولار الصاغة والبنوك اليوم الخميس

ارتبطت أسعار الذهب محلياً بسعر الدولار، إذ بلغ دولار الصاغة 54.45 جنيه، مقابل 53.54 جنيه في البنوك.

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