قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات العشر لخدمة علوم القرآن الكريم .. السبت المقبل
تحذير عاجل من التعليم بشأن قرارات تحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات من الطلاب
قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-11-2026 والقنوات الناقلة
الأمان والسرعة وزيادة الطاقة الاستيعابية.. ملخص خطة تطوير السكة الحديد
عيار 21 يتخطى الـ 6100 جنيه.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب
بعد احتواء تسرب نفطي بالخليج.. الإمارات تعيد فتح شواطئ رأس الخيمة
خريطة السير.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم
تجارة الصباح مع الله التي لا تبور .. أوصى بها النبي
أمطار وضباب.. الأرصاد السعودية تحذر الجميع من طقس الخميس
ظاهرتان جويتان.. تفاصيل طقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة بمحافظات مصر
أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواصفات امتحانات 2027 لطلاب المدارس .. المعلمون يعلنوها عبر فيس بوك

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نشر المعلمون على صفحاتهم الرسمية على فيس بوك ، مواصفات امتحانات 2027 المعتمدة رسميا من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي 

وأعلن رمضان عوض، معلم خبير اللغة الإنجليزية، عبر صفحته على “فيس بوك”، مواصفات امتحانات اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية، مؤكداً أنه تمت إضافة سؤال الترجمة المقالي، وتمت زيادة درجات القصة لثلاث درجات.

ونشر المعلم المذكور الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية، وفقا لما أعلنه المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وجاءت كما يلي:

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

ـ أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

ـ أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل للأصعب.

- أن توزان الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

ـ أن تستوفي الورقة لامتحانية البيانات الأساسية (المدرسة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).

ـ جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها وحجم الخط والنوع الخط والمسافات بين السطور والهوامش، والعناوين وتعليمات الأسئلة وجودة الطباعة والخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

ـ يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتوائها على أي موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينة دون غيرها.

ـ بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي، لا بد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب، على ألا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 

حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد  امتحانات نصف العام 2027  ، مؤكدة ما يلي :

-موعد  امتحانات نصف العام 2027  لطلاب صفوف النقل : من 9 يناير 2027 حتى 14 يناير 2027

-موعد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل لمدارس التعليم الفني : من السبت 9 يناير 2027

-موعد  امتحانات نصف العام 2027  لطلاب الشهادة الإعدادية : من 16 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027

موعد إجازة نصف العام 2027 

موعد إجازة نصف العام 2027 في المدارس حسب الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، من المقرر أن تبدأ من السبت 23 يناير 2027 وتنتهي الخميس 4 فبراير 2027 ، موضحا أن مدتها أسبوعين فقط على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 6 فبراير 2027.

وبحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يحل أول أيام شهر رمضان يوم الإثنين 8 فبراير 2027، على أن يوافق موعد استطلاع الهلال مساء الأحد 7 فبراير من العام نفسه.

ونصت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027، على أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، صحة المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي، نافيةً صدور أي قرارات أو تعليمات بشأن مد فترة إجازة نصف العام، ومشددةً على أن مواعيد الإجازات وبداية الفصل الدراسي الثاني محددة وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والمعلنة مسبقًا قبل بداية العام الدراسي.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عبر منصاتها الرسمية فقط.

المعلمون مواصفات امتحانات 2027 امتحانات 2027 امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

حسام حسن

هل تعمد محمد صلاح استفزاز حسام حسن؟ أحمد بلال يوضح

أسعار السلع الغذائية في مصر

ارتفاع الدقيق والسكر وتراجع الزيت والمكرونة في أسواق مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار تتابع الاستعدادات لتطوير منظومة التأسيس الإلكتروني للشركات

بورصة البحرين

مؤشرا بورصة البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعزيز التعاون المشترك

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد