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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليلة.. منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة مالاوي

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني علي ماهر، مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.
 

ومن المقرر أن يُقام المران الأخير على استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، حيث يسعى الجهاز الفني لوضع اللمسات النهائية على استعدادات الفراعنة قبل اللقاء، وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لتحقيق نتيجة إيجابية.
علي ماهر يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة مالاوي.

ويعمل علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، خلال المران الختامي على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها خلال المباراة، إلى جانب الاستقرار على العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في التشكيل المنتظر.
كما يحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين التعليمات الأخيرة المتعلقة بطريقة اللعب والتحركات الهجومية والواجبات الدفاعية، مع التركيز على استغلال الفرص أمام مرمى المنافس وتجنب الأخطاء التي قد تمنح منتخب مالاوي الأفضلية.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة للجهاز الفني الجديد، خاصة أنها تمثل اختبارًا مهمًا لعلي ماهر في بداية مشواره مع المنتخب الوطني، بعد توليه المسؤولية خلفًا لحسام حسن.

موعد مباراة مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي غدًا الجمعة 13 نوفمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى الظهور بصورة قوية خلال اللقاء، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة مشواره في التصفيات بصورة إيجابية، وإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر بداية قوية للمرحلة الجديدة تحت قيادة علي ماهر.

منتخب مصر اخبار الرياضة علي ماهر تصفيات امم افريقيا

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