قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الشمالية تحذف إعادة التوحيد من الدستور وترسخ سياسة «الدولتين المعاديتين»
يتداول دون الـ54... اعرف سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الخميس
حكم العمل بالسمسرة وهل أجر الوسيط حلال؟.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين
فرنسا تمنع دخول مسئول إسرائيلي.. وسفير تل أبيب بهولندا يرفض الدفاع عن بن جفير وسموتريتش
رضائي يلوّح بتوسيع الرد الإيراني حال تجدد الحرب مع واشنطن: لا قواعد آمنة من غرب آسيا إلى أوروبا
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية للتحصين نفسك من كل شر مع بداية اليوم
بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي
كأنما قام الليل.. ماذا يفعل الله بمن يصلي صلاة الفجر ؟
في لقائه بنواب الشعب.. وزير الري يؤكد أهمية ترشيد المياه وحل مشكلات إلقاء المخلفات
انهيار مبنى من 3 طوابق في نيويورك يودي بحياة شخصين ويحاصر آخرين تحت الأنقاض
هل الاستغفار سبب في تفريج الهموم؟ .. الإفتاء توضح فضله في جلب الرزق وزوال الكرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف الوادي الجديد تبحث سبل التعاون في تطوير العمل الدعوي بالمساجد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

في إطار تعزيز التواصل المؤسسي والميداني وتكثيف الجهود الدينية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد، استقبل فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، بمقر مكتبه بمجمع المصالح الحكومية، النائب مصطفى يسري معاذ، عضو مجلس النواب؛ وذلك لبحث الملفات المشتركة ودعم الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالعمل الدعوي والخدمي؛ حيث جرى استعراض احتياجات دور العبادة بالمحافظة، إلى جانب خطط صيانة المساجد وتطويرها، ومتابعة إحلال وتجديد الفرش والأجهزة؛ بما يضمن تهيئة البيئة الإيمانية الملائمة لرواد المساجد والمصلين في مختلف مراكز وقرى الوادي الجديد.

كما تناول اللقاء آليات التنسيق المستمر بين المؤسسة الدينية والسلطة التشريعية؛ للتغلب على العقبات وتوفير الدعم اللازم للنهوض بالعمل الدعوي، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتكثيف الدور المجتمعي لمديرية الأوقاف.

ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى يسري معاذ بالجهود التي تبذلها مديرية أوقاف الوادي الجديد، بقيادة فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، في خدمة بيوت الله ورعاية الأئمة والدعاة. وأكد مدير المديرية أن التعاون والتكامل بين المديرية وأعضاء مجلس النواب يسهم في تطوير الخدمات الدعوية، وتذليل العقبات، وتحقيق الصالح العام للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

المجني عليه

كان في فرح مع أصحابه.. شاب يتهم 4 أشخاص بالتعدّي عليه بالضرب في حلوان

مندي

ميندي حارس الأهلي السعودي يتعرّض لإصابة في الكتف

محمد صلاح

الصحافة التركية تحتفي بمحمد صلاح بعد تألقه اللافت مع طرابزون سبور

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يشترط ستر العورة للمرأة والرجل عند قراءة القرآن؟.. أمين الفتوى يوضح

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما حكم بيع سلع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء؟.. هل يجوز تناول أدوية لتأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا؟.. وهل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟

، المؤتمر السنوي الدولي السادس والعشرين لكلية طب البنات بجامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يدعو الأطباء نقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة وعدم احتكار المعرفة| صور

بالصور

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

داليا البحيري تتألق بفستان ذهبي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد