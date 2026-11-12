أوقاف الوادي الجديد تبحث سبل التعاون في تطوير العمل الدعوي بالمساجد

في إطار تعزيز التواصل المؤسسي والميداني وتكثيف الجهود الدينية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد، استقبل فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، بمقر مكتبه بمجمع المصالح الحكومية، النائب مصطفى يسري معاذ، عضو مجلس النواب؛ وذلك لبحث الملفات المشتركة ودعم الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالعمل الدعوي والخدمي؛ حيث جرى استعراض احتياجات دور العبادة بالمحافظة، إلى جانب خطط صيانة المساجد وتطويرها، ومتابعة إحلال وتجديد الفرش والأجهزة؛ بما يضمن تهيئة البيئة الإيمانية الملائمة لرواد المساجد والمصلين في مختلف مراكز وقرى الوادي الجديد.

كما تناول اللقاء آليات التنسيق المستمر بين المؤسسة الدينية والسلطة التشريعية؛ للتغلب على العقبات وتوفير الدعم اللازم للنهوض بالعمل الدعوي، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتكثيف الدور المجتمعي لمديرية الأوقاف.

ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى يسري معاذ بالجهود التي تبذلها مديرية أوقاف الوادي الجديد، بقيادة فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، في خدمة بيوت الله ورعاية الأئمة والدعاة. وأكد مدير المديرية أن التعاون والتكامل بين المديرية وأعضاء مجلس النواب يسهم في تطوير الخدمات الدعوية، وتذليل العقبات، وتحقيق الصالح العام للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.