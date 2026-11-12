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رضائي يلوّح بتوسيع الرد الإيراني حال تجدد الحرب مع واشنطن: لا قواعد آمنة من غرب آسيا إلى أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رضائي يلوّح بتوسيع الرد الإيراني حال تجدد الحرب مع واشنطن: لا قواعد آمنة من غرب آسيا إلى أوروبا

رضائي
رضائي
القسم الخارجي

صعّد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لهجته تجاه الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي مواجهة عسكرية جديدة مع طهران قد تفتح الباب أمام استهداف القواعد العسكرية المشاركة في الهجمات الأمريكية، حتى تلك الموجودة خارج منطقة الشرق الأوسط، وصولًا إلى أوروبا.

وقال رضائي، في منشور عبر منصة «إكس»، الأربعاء، إن جميع القواعد العسكرية التي تشارك في أي هجوم أمريكي جديد على إيران، بدءًا من غرب آسيا وصولًا إلى أوروبا، ستكون أهدافًا لما وصفه بالضربات الإيرانية المميتة، مضيفًا بلهجة تحذيرية: «لا مسافة آمنة، ولا ملاذ آمن، ولا حصانة».

وتأتي هذه التهديدات في وقت تتباين فيه التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن مستقبل المواجهة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الصراع العسكري مع إيران انتهى فعليًا، موضحًا أن الحصار البحري المفروض سيستمر، لكنه لا يعتزم في الوقت الراهن شن هجمات عسكرية جديدة.

ورغم تصريحات ترامب، أثارت تقارير إعلامية احتمالات عودة العمليات القتالية واسعة النطاق، مع تداول تقديرات بشأن إمكانية تأجيل أي قرار أمريكي باستئناف الهجمات إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وفي سياق متصل، أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن بلاده لا ترغب في استمرار الوضع القائم، الذي وصفه بمعادلة «اللا حرب واللا سلم»، مشيرًا إلى أن طهران تنتظر رد واشنطن على قائمة المطالب الإيرانية التي نُقلت إليها عبر قطر، في إطار جهود الوساطة بين الجانبين.

وقال قاليباف في مقابلة تلفزيونية «الكرة الآن في الملعب الأمريكي»، في إشارة إلى انتظار الموقف الأمريكي من المقترحات الإيرانية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» استمرار العمل على مدار الساعة لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة التجارية، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالممر البحري الحيوي.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف

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