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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إسبانيا والتشيك اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
حمزة شعيب

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة أمام نظيره التشيكي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2027، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويحل المنتخب الإسباني ضيفًا على التشيك في إطار منافسات المجموعة الثالثة، بعدما حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي منذ الجولة الماضية، مستفيدًا من تصدره جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

في المقابل، يدخل منتخب التشيك المباراة دون رصيد من النقاط، بعدما تذيل ترتيب المجموعة في المركز الرابع والأخير، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر المجموعة.

وكانت مواجهة الدور الأول بين المنتخبين، التي أقيمت على الأراضي الإسبانية، قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليبحث المنتخب التشيكي عن تعويض خسارته في لقاء اليوم.

غياب لامين يامال عن مباراة إسبانيا والتشيك

يفتقد منتخب إسبانيا خدمات نجمه الشاب لامين يامال خلال مواجهة التشيك، بسبب معاناته من الإجهاد العضلي، ليغيب عن اللقاء في ظل حرص الجهاز الفني على عدم المجازفة به.

موعد مباراة إسبانيا والتشيك اليوم

تنطلق مباراة إسبانيا والتشيك اليوم الخميس في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا والتشيك

تُذاع مباراة إسبانيا والتشيك عبر قناة beIN Sports HD 4، الناقلة لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

معلق مباراة إسبانيا والتشيك

يتولى المعلق عامر الخوذيري مهمة التعليق على أحداث مباراة إسبانيا والتشيك.

موعد مباراة التشيك وإسبانيا التشيك إسبانيا

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