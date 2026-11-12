موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب «ويمبلي»، الذي يستضيف مواجهة قوية بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2027، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخب الإنجليزي، الذي يسعى لحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ويكفيه التعادل لضمان العبور إلى المرحلة المقبلة.

في المقابل، يدخل منتخب كرواتيا اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، ورد اعتباره بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها على ملعبه أمام إنجلترا بسبعة أهداف دون مقابل، خلال مواجهة الدور الأول من دور المجموعات.

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا اليوم

تقام مباراة إنجلترا وكرواتيا اليوم الخميس، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا

تنقل شبكة قنوات «beIN Sports» مباراة إنجلترا وكرواتيا عبر قناة beIN Sports HD 3، ضمن تغطيتها لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

معلق مباراة إنجلترا وكرواتيا

يتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق الصوتي على أحداث مواجهة إنجلترا وكرواتيا.