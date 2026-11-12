نفاد تذاكر مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا قبل موعدها بأسابيع

شهدت مواجهة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا المرتقبة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، بعدما نفدت جميع تذاكر المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد 29 نوفمبر على ملعب «ريازور»، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها للبيع، وفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

إقبال قياسي على تذاكر برشلونة وديبورتيفو

وتسبب الإقبال الكبير من الجماهير في ضغط ملحوظ على الموقع الرسمي لنادي ديبورتيفو لاكورونيا، خاصة مع ارتفاع الطلب على حضور المواجهة، حيث بلغ سعر أرخص تذكرة 110 يورو.

واقتصرت عملية بيع التذاكر على أصحاب الاشتراكات وأعضاء مجموعتي «Deportivistas» و«Deportivistas+»، في ظل الاهتمام الواسع بالمباراة التي تستقطب أنظار جماهير الفريقين.

وأشارت التقارير إلى أن فرص طرح دفعة جديدة من التذاكر تبدو محدودة، إذ يرتبط ذلك بإمكانية تنازل بعض أصحاب الاشتراكات عن مقاعدهم لصالح النادي، بما يسمح بإعادة طرحها للبيع.

ذكريات تاريخية تجمع برشلونة وديبورتيفو على ملعب ريازور

وتحمل المواجهة المرتقبة طابعًا تاريخيًا خاصًا، إذ يعود آخر لقاء جمع الفريقين على ملعب «ريازور» إلى 29 أبريل 2018، عندما فاز برشلونة بنتيجة 4-2، في مباراة شهدت تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني، بالتزامن مع تأكد هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى دوري الدرجة الثانية.

ويعكس نفاد التذاكر خلال ساعات قليلة حجم الترقب الجماهيري لزيارة برشلونة إلى ملعب «ريازور»، في مواجهة تستعيد ذكريات آخر لقاء جمع الفريقين على الملعب ذاته، قبل عودتهما مجددًا للاصطدام في منافسات الدوري الإسباني.