حمادة طلبة: «العميد» يحتاج للمساندة و«صلاح» أسطورة.. وانتظروا منتخب مختلف مع علي ماهر

فجّر حمادة طلبة، نجم منتخب مصر السابق، مفاجآت مدوية بشأن كواليس تجربته مع حسام حسن، ورؤيته لمستقبل الفراعنة تحت قيادة علي ماهر، خلفًا للجهاز الفني السابق.

وقال حمادة طلبة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور أحمد البكري، مقدم برنامج «الديفندر» عبر قناة الشمس الزرقاء، إنه تنبأ لعلي ماهر بأن يصبح أحد أفضل المدربين في مصر، منذ أن تدرب تحت قيادته في فريق الأسيوطي، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرته على قيادة المنتخب وتحقيق نتائج مميزة، بفضل إمكانياته الفنية وأفكاره التدريبية.

وأضاف أن علي ماهر يمتلك شخصية هجومية، ويحب تقديم كرة قدم ممتعة، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية ستشعر بالاختلاف على مستوى الأداء، مطالبًا الجميع بمنحه الفرصة كاملة للحكم على تجربته.

وأشاد طلبة بالأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب الحالي، مؤكدًا أن السعادة التي ظهرت على وجوه اللاعبين تعكس حالة من الارتياح والانسجام، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بمحمد صلاح، شدد نجم المنتخب السابق على أن قائد الفراعنة قيمة كبيرة وأسطورة كروية لا يمكن التقليل منها، مؤكدًا أنه من الصعب العثور على لاعب يمتلك عقلية احترافية وشخصية عالمية مثل صلاح، وكان يستحق معاملة خاصة تتناسب مع قيمته وما قدمه لكرة القدم المصرية.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشف حمادة طلبة أنه تعرض للظلم خلال فترة قيادة حسام حسن لمنتخب مصر، مؤكدًا أن هناك العديد من اللاعبين تعرضوا للظلم وتحملوا مسؤولية إخفاقات لم يكونوا طرفًا فيها خلال المرحلة الماضية.

ورغم حديثه عن تعرضه للظلم، رفض طلبة لغة الشماتة في المدير الفني السابق، قائلًا: حسام حسن يمر بمرحلة يحتاج فيها إلى دعم ومساندة الجميع، بعيدًا عن تصفية الحسابات.

واختتم طلبة تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة علي ماهر على النجاح مع منتخب مصر، مطالبًا الجماهير والإعلام بمنحه الدعم والوقت الكافي لإثبات قدراته وقيادة الفراعنة نحو مرحلة جديدة من النتائج والأداء المميز.