فاروق جعفر: حسام حسن فتح الباب لرحيله.. ومصطفى شوبير رقم 1 في منتخب مصر

تحدث فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني، ورأيه في اختيار علي ماهر لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

الزمالك

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": «حسام حسن هو اللي فتح الباب إنه يمشي، على الرغم من النتائج الإيجابية في كأس العالم، إلا إنه فقد تعاطف الناس بعد الأحداث الأخيرة، وكل الناس كانت مع حسام، ولكن في لحظة تحدي مع لاعب عالمي أدى إلى رحيله».

وأضاف بشأن اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب: «علي ماهر هياخد وقت علشان يقدر يقدم النتائج الإيجابية، وفي الفترة دي هو بيعتمد على الروح المعنوية العالية، وهو أفضل الاختيارات».

وعن إلغاء منصب مدير الكرة، أكد نجم الزمالك السابق أن المدير الفني يجب أن تكون له الكلمة الأولى والأخيرة داخل الفريق، لكنه يرى أهمية وجود مدير كرة يمتلك صلاحيات واضحة بالتنسيق مع المدرب.

وأوضح: «المدرب هو كل حاجة، وأنا مع إن مدير الكرة يكون ليه صلاحيات مع المدير الفني، وسبق وكان ليا تجربة مع الكابتن محمود الخطيب».

وتابع: «المدرب هو الرئيس، وهو اللي بيتحاسب، وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة».

وفيما يتعلق بترتيب حراس منتخب مصر، قال: «مصطفى شوبير هو رقم 1 في المنتخب، والباقيين قريبين من بعض، وأنا وجهة نظري إن محمد الشناوي لا يجلس لمصطفى شوبير في اللقاءات الدولية بسبب خبراته الكبيرة وهو أحد كباتن المنتخب».