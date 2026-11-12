قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن يونس يكشف رؤيته لمستقبل شركة الكرة بالزمالك.. ويحذر: لا مجال للمغامرة بالنادي
الطماطم المصرية تشعل الجدل في تونس.. والحجر الزراعي يكشف كواليس الجودة والرقابة
وول ستريت جورنال: فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع رضائي لإنهاء الحرب مع إيران
أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟
يشبه قنديل البحر.. جسم غامض يظهر في سماء ألاسكا ويثير التساؤلات
طريقة استخراج قيد عائلي إلكتروني 2026 .. الأوراق المطلوبة والرسوم
طقس الـ3 أيام المقبلة في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة وتحذير من الشبورة المائية
«عبدالغفار»: الحملات الصحية تساهم في تحديث الخريطة الصحية وتحديد الأمراض الأكثر انتشارًا
«الصحة»: الخريطة الصحية تحدّد أماكن إنشاء مراكز الكلى والأورام والجهاز الهضمي
إحنا أول نادي في كل حاجة.. حسين لبيب يتغنى بإنجازات الزمالك
الجيش الأمريكي: ساعدنا 4000 سفينة لعبور هرمز ونواصل منع إيران من نقل الأسلحة بريا
وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في المنطقة.. ومصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: حسام حسن فتح الباب لرحيله.. ومصطفى شوبير رقم 1 في منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

تحدث فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني، ورأيه في اختيار علي ماهر لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

الزمالك

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": «حسام حسن هو اللي فتح الباب إنه يمشي، على الرغم من النتائج الإيجابية في كأس العالم، إلا إنه فقد تعاطف الناس بعد الأحداث الأخيرة، وكل الناس كانت مع حسام، ولكن في لحظة تحدي مع لاعب عالمي أدى إلى رحيله».

وأضاف بشأن اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب: «علي ماهر هياخد وقت علشان يقدر يقدم النتائج الإيجابية، وفي الفترة دي هو بيعتمد على الروح المعنوية العالية، وهو أفضل الاختيارات».

وعن إلغاء منصب مدير الكرة، أكد نجم الزمالك السابق أن المدير الفني يجب أن تكون له الكلمة الأولى والأخيرة داخل الفريق، لكنه يرى أهمية وجود مدير كرة يمتلك صلاحيات واضحة بالتنسيق مع المدرب.

وأوضح: «المدرب هو كل حاجة، وأنا مع إن مدير الكرة يكون ليه صلاحيات مع المدير الفني، وسبق وكان ليا تجربة مع الكابتن محمود الخطيب».

وتابع: «المدرب هو الرئيس، وهو اللي بيتحاسب، وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة».

وفيما يتعلق بترتيب حراس منتخب مصر، قال: «مصطفى شوبير هو رقم 1 في المنتخب، والباقيين قريبين من بعض، وأنا وجهة نظري إن محمد الشناوي لا يجلس لمصطفى شوبير في اللقاءات الدولية بسبب خبراته الكبيرة وهو أحد كباتن المنتخب».

حسام حسن الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

علي ماهر

ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر

اسعار الدواجن اليوم

الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء

الاهلي

أفضل 10 أندية في أفريقيا.. الأهلي الخامس والرجاء العاشر وغياب الزمالك عن القائمة

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يشترط ستر العورة للمرأة والرجل عند قراءة القرآن؟.. أمين الفتوى يوضح

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما حكم بيع سلع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء؟.. هل يجوز تناول أدوية لتأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا؟.. وهل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟

، المؤتمر السنوي الدولي السادس والعشرين لكلية طب البنات بجامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يدعو الأطباء نقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة وعدم احتكار المعرفة| صور

بالصور

3 وجبات أم 5 يوميا.. أيهما أفضل لصحتك والتحكم في الوزن؟

3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟
3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟
3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. وصفة لا تستغرق دقائق

طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد