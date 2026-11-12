إحنا أول نادي في كل حاجة.. حسين لبيب يتغنى بإنجازات الزمالك

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، اعتزازه بتاريخ القلعة البيضاء وإنجازاتها في مختلف الألعاب الرياضية، مشددًا على أن الزمالك كان سبّاقًا في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات على المستويين المحلي والقاري.

وقال حسين لبيب، خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، ببرنامج «ملعب ON»، إن الزمالك دائمًا ما يكون في مقدمة الأندية التي تحقق الإنجازات، مستشهدًا بعدد من البطولات التاريخية التي حصدها النادي.

وأضاف: «نادي الزمالك سبّاق في كل حاجة، لما كسبنا النجمة الخامسة في دوري أبطال إفريقيا كانت في 2002، وإحنا أول نادي يتوج بالسوبر الإفريقي في 1994، وأول نادي يحصل على بطولة BAL في كرة السلة».

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته بالتأكيد على أن النادي يمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات في مختلف الألعاب، قائلًا: «إحنا أول نادي في كل حاجة».