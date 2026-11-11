«الصحة»: انتهاء حملة «100 يوم صحة» لا يعني توقف الخدمات أو المُبادرات الرئاسية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن انتهاء حملة «100 يوم صحة» لا يعني انتهاء الخدمات التي تقدمها الوزارة، أو توقف المبادرات الرئاسية للصحة العامة، موضحًا أن ما تم الإعلان عنه هو اختتام مرحلة مكثفة من العمل الصحي الميداني استمرت لمدة 100 يوم في جميع محافظات الجمهورية.

الخدمات الصحية للمواطنين

وأوضح عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحملة استهدفت تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أماكن وجودهم، دون انتظار وصولهم إلى المستشفيات، من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة، وبمشاركة 13 قطاعًا من قطاعات وزارة الصحة، قدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات الصحية.

وأضاف أن خدمات الحملة لم تقتصر على العلاج فقط، بل شملت الوقاية والكشف المبكر والفحوصات الطبية والتوعية والتثقيف الصحي والمتابعة، بما يعكس تكامل جهود قطاعات الوزارة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها.